WRC | Rally Estonia, PS13-14: Rovanpera allunga ancora

Kalle Rovanpera non accenna a diminuire il suo passo. Sul fondo che conosce meglio, simile a quello su cui è cresciuto, in Finlandia, ha cambiato passo e si sta avviando verso la messa in scena della giornata perfetta al Rally Estonia 2023.

Il campione del mondo in carica, dopo aver vinto le prime 4 prove di questa mattina, si è ripetuto vincendo le prime due del giro pomeridiano, la PS13 Elva 1 di 11,73 chilometri, e la PS14 Kanepi 1 di 16,48 chilometri, incrementando ulteriormente il suo vantaggio divenuto significativo dopo la foratura che ha frenato Neuville a metà della PS12.

Grazie a questi due ultimi successi di speciale, Rovanpera ha portato a 27"7 il vantaggio nei confronti di Thierry Neuville, primo e unico inseguitore del fine settimana. Il belga, dal canto suo, ha fatto il massimo possibile ottenendo due secondi posti, ma insufficienti per mettere pressione al campione del mondo in carica.

Il belga ha anche dovuto cercare di ricostruire un buon vantaggio nei confronti di Esapekka Lappi ed Elfyn Evans sempre a causa della perdita di pressione di uno pneumatico nella PS12. Missione riuscita, perché ora il suo margine è tornato a sfiorare i 10 secondi dopo due ottime prove.

Continua la lotta per il terzo gradino del podio. Ad avere la meglio è sempre Esapekka Lappi, sempre leggermente più rapido di Elfyn Evans in quasi tutte le speciali. Nelle ultime due il finlandese di Hyundai Motorsport ha costruito un margine di 3"7, ma insufficiente per poter sentirsi tranquillo.

Da segnalare poi il problema che nella PS14 ha costretto Takamoto Katsuta e Aaron Johnston a spostare la propria GR Yaris Rally1 ufficiale dalla piazzola dedicata al Controllo Orario a fine speciale. Il motore della vettura giapponese si era ammutolito, con il cambio rimasto bloccato per qualche minuto. Fortunatamente il giapponese è riuscito a farla ripartire dopo alcuni interventi. Vedremo se sarà in grado di proseguire la tappa o see, invece, dovrà fermarsi di nuovo per via dei medesimi problemi.

Nel WRC2 Andreas Mikkelsen ha allungato sui rivali, portando il suo margine a 18"5 dal primo degli inseguitori, il compagno di squadra Sami Pajari. Gus Greensmith occupa la terza piazza di classe, ma il secondo posto non è lontano: appena 5"6.