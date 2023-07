WRC | Rally Estonia, PS12: Neuville fora, Rovanpera allunga Neuville fora a metà prova e Rovanpera ne approfitta per raddoppiare il suo vantaggio, portandolo a 20 secondi. Lappi ed Evans in piena lotta per l'ultimo gradino del podio.

Di: Giacomo Rauli La Prova Speciale 12 del Rally Estonia 2023 potrebbe essere lo spartiacque che ha deciso la lotta per la vittoria dell'evento WRC. Kalle Rovanpera ha firmato il miglior tempo anche nell'ultima prova del giro mattutino odierno, cogliendo 4 scratch di fila in altrettante stage. Una prova di forza a cui Thierry Neuville sembrava poter reggere, ma poi ecco l'imprevisto. A circa 3,5 chilometri dal via, il belga ha notato una foratura a una delle sue gomme. Gli effetti della perdita di pressione dello pneumatico si sono visti soprattutto nell'ultimo settore, dove il pilota di punta di Hyundai Motorsport ha perso tanti secondi. Alla fine questi sono stati 10"9 da Rovanpera, vincitore della prova. Per questo il campione del mondo in carica potrebbe aver dato l'allungo decisivo quando manca ancora più di metà giornata al termine della tappa. Il vantaggio del 22enne nei confronti di Neuville è di 20"3 e questo pomeriggio Rovanpera potrà contare ancora su una posizione migliore di partenza rispetto al rivale. Continua a essere accesa la lotta per il gradino più basso del podio, con Esapekka Lappi ed Elfyn Evans ancora protagonisti. Lappi, nel corso del secondo giro sulle stesse speciali, ha cambiato passo e ha respinto gli attacchi del gallese. Ma il margine che separa i due è a dir poco inconsistente: appena 1"9. Non è tutto, perché la foratura di Neuville ha riportato Lappi ed Evans molto più vicini al secondo posto di quanto non fossero prima. Il belga sembra comunque avere più ritmo dei due colleghi, ma nelle prossime 5 prove potrebbe ancora accadere di tutto. Molto più congelate tutte le altre posizioni a partire dalla quinta occupata da Teemu Suninen. Il finlandese è stato autore di una mattinata di studio sulla i20 N Rally1, ma ha comunque mantenuto un ritmo sufficiente a mantenere salda la Top 5. Dietro di lui, invece, Pierre-Louis Loubet è stato autore di 4 prove convincenti, che lo hanno aiutato ad allungare nei confronti di un Takamoto Katsuta al di sotto delle aspettative. Ott Tanak, infine, è salito all'ottavo posto e da lì - salvo sorprese - non si muoverà. Il suo ritardo da Katsuta è di oltre 3 minuti e mezzo: troppo per sperare di recuperare solo con la prestazione. Per quanto riguarda il WRC2 continua la marcia di Andreas Mikkelsen, sempre inseguito dai due compagni di squadra di TokSport Skoda. La vera novità è legata al cambio di posizione tra Gus Greensmith e Sami Pajari. Il giovane finlandese, nel corso della mattinata, ha fatto meglio del collega britannico, salendo così al secondo posto dietro al leader di categoria. Il giro mattutino della seconda tappa del Rally Estonia termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le rispettive vetture a quello pomeridiano. La Prova Speciale 13, la Elva 1 di 11,73 chilometri, scatterà alle ore 13:56 italiane. condivisioni Bet here Bet now WRC | Rally Estonia, PS11: Rovanpera allunga su Neuville condivisioni