WRC | Rally Estonia, PS12: Lappi fora, Neuville sale quarto

Kalle Rovanpera ha deciso di rispondere in maniera veemente agli attacchi portato da Elfyn Evans vincendo la Prova Speciale 12 del Rally Estonia, la Otepaa 1 di 17,08 chilometri.

Il 21enne finlandese ha staccato il miglior tempo in 8'30"5, precedendo di 4"2 proprio il compagno di squadra e rivale per la vittoria dell'evento estone. Ora tra i due il margine è di 15"7 in favore del leader del Mondiale, il quale ha la grande opportunità di vincere la quinta gara della stagione e chiudere definitivamente i discorsi per il titolo iridato.

Se Ott Tanak continua a essere nella terra di nessuno, terzo ma troppo staccato da chi lo precede e da chi lo insegue, si è deciso il duello per il quarto posto tra Esapekka Lappi e Thierry Neuville.

Il finlandese di Toyota Racing è stato costretto a fermarsi nel corso della prova per una gomma uscita dal cerchio dopo un atterraggio da un salto troppo violento. Esapekka si è fermato per sostituire la gomma e ha così perso due minuti e mezzo, scivolando in settima posizione nella classifica generale.

Ne ha approfittato il belga di Hyundai Motorsport, ora quarto in solitaria e costretto a controllare una gara che sembra decisa. Così come il compagno di squadra, Neuville è troppo distante da chi lo precede e da chi lo insegue. Da segnalare poi i dolori alla schiena che stanno affliggendo Martijn Wydaeghe, navigatore di Thierry, a causa di un paio di atterraggi troppo violenti.

Nel corso della prova è avvenuto un altro avvicendamento nella classifica generale: Takamoto Katsuta è salito in quinta piazza, staccando Adrien Fourmaux. Il francese di M-Sport ha preferito non prendere rischi in una prova in cui ha trovato difficoltà a trovare grip. Ora tra i due ci sono 4"7 in favore del giapponese.

Non è andata bene nemmeno a Gus Greensmith, il quale ha perso oltre 2 minuti e mezzo per aver sostituito una gomma danneggiata. In questo caso è stato proprio il britannico a commettere un errore, uscendo di strada ed entrando in un campo. E' proprio lì dove ha forato la gomma.