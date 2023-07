WRC | Rally Estonia, PS10: Rovanpera si ripete. Evans vede Lappi

La storia si ripete. Dopo la PS9, anche la PS10 del Rally Estonia, la Otepaa 1 di 11,15 chilometri, regala il duello Rovanpera-Neuville per la prima posizione e, anche questa volta, il campione del mondo in carica ha avuto la meglio.

Kalle Rovanpera ha vinto la speciale in modo perentorio, facendo meglio di 2 secondi rispetto al Thierry Neuville grazie soprattutto a un ultimo settore di alto livello. La miglior posizione di partenza del finlandese sta facendo la differenza, perché a sua volta il belga sta ottenendo tempi di assoluto rilievo, ma va dato atto a Rovanpera di aver fatto qualcosa di speciale proprio nella seconda parte della stage.

Grazie a questo risultato ora Rovanpera ha un margine di 6"6 sul rivale per il successo dell'evento estone e la sensazione che, se non dovessero accadere eventi quali errori, incidenti, forature (difficili sul fondo estone) o guasti, Kalle avrà la possibilità di estendere il suo margine sul belga per tutta la giornata.

Neuville, dal canto suo, sta provando in tutti i modi a estrarre il massimo dalla i20 N Rally1, cosa che sta riuscendo bene anche confrontando il suo passo con quello dei compagni di squadra, ma contro questo Rovanpera e la situazione in cui i due si trovano non basterà.

Si è riaperta definitivamente anche la lotta per il terzo posto, con Elfyn Evans che nelle prime due speciali svolte questa mattina si è rivelato sistematicamente più veloce di Esapekka Lappi. Sia chiaro, entrambi stanno ottenendo tempi molto simili, ma anche in questo caso il gallese di Toyota Racing ha rosicchiato 6 decimi al rivale di Hyundai Motorsport.

Questo risultato permette a Evans di iniziare la prossima prova con un ritardo di appena 7 decimi di secondo. Qualora la situazione dovesse perdurare anche nelle prossime speciali, non è peregrino pensare a un cambio di posizione in favore di Evans. Lappi sembra infatti ricaduto in una di quelle giornate in cui sembra mancare più lui che il mezzo. Vedremo se proverà a rispondere per mantenere la terza posizione nella classifica generale.

Ott Tanak è finalmente riuscito a entrare in Top 10. L'idolo di casa è riuscito a superare in un colpo solo due piloti del team TokSport, ossia Sami Pajari e anche Gus Greensmith (per appena 2 decimi). Ora si trova al nono posto e ha nel mirino l'ottava posizione che, al momento, è detenuta da Andreas Mikkelsen, leader nel WRC2. Il norvegese ha ancora un margine di 8 secondi: troppo piccolo per poter resistere alla rimonta del campione estone.

WRC 2023 - Rally Estonia - Classifica dopo la PS10

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h23'46”2 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +6"6 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +20"8 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +21"5 5 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +47"7 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +1'07"0 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'21"8 8 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +4'53"2 9 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +5'01"2 +5'00" 10 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +5'01"4