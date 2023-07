WRC | Rally Estonia, PS1: a Tanak la prova. Lappi ed Evans leader

E' probabile che Ott Tanak ricorderà a lungo questa edizione del Rally di Estonia. Il campione del team M-Sport ha vinto la Prova Speciale 1, la corta Tartu vald 1 di 3,35 chilometri, infliggendo distacchi molto pesanti se rapportati alla durata della stage.

Il problema è che tutto questo non conterà nella classifica generale. Dopo aver cambiato il motore per via di un guasto di elevata entità nel corso dello Shakedown, l'idolo di casa si è visto comminare 5 minuti di penalità così come prevede il regolamento sportivo FIA dedicato al WRC.

Ciò significa che in questo fine settimana vedremo spesso Tanak vincere le speciali, ma salvo cataclismi si trova tagliato fuori dalla lotta per la vittoria e per il podio sin dal via.

Ecco perché il secondo tempo ottenuto a pari merito da Esapekka Lappi ed Elfyn Evans - con qualche millesimo di vantaggio in favore del finlandese di Hyundai Motorsport - assume un'importanza notevole.

Entrambi, infatti, si trovano in testa alla prima classifica generale dell'evento. Dietro di loro, minaccioso, c'è il campione del mondo in carica, Kalle Rovanpera, che in questo evento e nel prossimo - il Rally di Finlandia - potrebbe chiudere i discorsi per la lotta al titolo iridato Piloti considerando anche le diverse disavventure che hanno colpito i diretti rivali.

Thierry Neuville ha conquistato il quinto tempo di speciale, ma è quarto nella classifica generale ed è a 9 decimi da Rovanpera che lo precede in terza posizione. Per lui sarà difficile contrastare il finlandese, il quale si trova a meraviglia sui fondi estoni e su quelli di casa, ma dovrà comunque provare a metterlo in difficoltà per tenere aperta la lotta al titolo.

Più staccato Takamoto Katsuta, quinto alle spalle del belga e ultimo pilota Toyota in classifica. Inizia cauta l'avventura di Teemu Suninen al volante della Hyundai i20 N Rally1. Il finlandese, che in questa occasione prende il posto del compianto Craig Breen, ha firmato il settimo tempo di speciale e il sesto nella generale.

Peggio di lui ha fatto Pierre-Louis Loubet con la seconda e ultima Ford Puma Rally1. Il francese avrà però il compito di concludere la corsa e portare a casa più punti possibili anche in virtù della penalità inflitta dai commissari di gara al compagno di squadra Tanak.

Il pilota più rapido di quelli al volante di una Rally2 è Mikolaj Marczyk. Il polacco, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, ha preceduto il pilota di casa, Georg Linnamae (Hyundai i20 N Rally2) e Andreas Mikkelsen sulla Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport. Da segnalare il contatto con cui Emil Lindholm ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra della sua Hyundai i20 N Rally2. Per il finlandese non certo l'inizio migliore possibile da pilota Hyundai.

La prima tappa del Rally Estonia 2023 riprenderà domattina con la Prova Speciale 2, la Peipsiaare 1 di 24,35 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:08 italiane.