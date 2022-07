WRC | Rally Estonia: le Soft gomme principali per le Rally1

Carica lettore audio

Il WRC torna a correre in Europa dopo il Safari Rally andato in scena poche settimane fa e lo fa al Rally d'Estonia, settimo appuntamento del Mondiale 2022.

Nell'evento estone i piloti dovranno confrontarsi in ben 24 speciali per un totale di 313,84 chilometri cronometrati e andare alla caccia del leader del Mondiale Kalle Rovanpera, il quale dopo 4 successi su 6 sei rally sino a ora disputati è in fuga verso quello che sarebbe il primo titolo iridato della carriera.

Il fondo del rally estone, gara di casa di Ott Tanak, sarà congeniale non solo al pilota di Hyundai Motorsport, ma anche allo stesso Kalle Rovanpera. Lo scorso anno il giovane finnico ha ottenuto proprio in Estonia la prima vittoria della carriera.

Il Rally d'Estonia presenta una superfice sterrata ma senza asperità, senza troppe insidie dovute a un fondo sconnesso. Ci sono però tanti salti ed è estremamente tecnico e permetterà alle vetture Rally1 di sprigionare gran parte della loro potenza per un lungo periodo essendo molto veloce.

Proprio questo aspetto porterà i piloti a dover fare attenzione alla getione delle gomme, così come all'assetto delle proprie vetture. Secondo Pirelli, ciò che potrebbe peggiorare le condizioni delle speciali è che gran parte delle 24 in previsione saranno ripetute due volte. Per questo al secondo passaggio le condizioni saranno molto differenti rispetto al primo.

Rally Estonia: le gomme che porta Pirelli

La Casa milanese ha portato in Estonia le Scorpon KX WRC nelle due mescole disponibili, ovvero la Hard e la Soft. Entrambe sono state aggiornate per la stagione 2022 con una struttura rinforzata per cercare di sopperire al peso maggiorato delle vetture Rally1 causa introduzione della propulsione ibrida e, sempre per lo stesso motivo, una coppia e una trazione più efficace rispetto al passato.

Per il Rally d'Estonia le Soft sono state selezionate come la mescola principale. Questa deve garantire un grip ottimale anche nelle speciali più scivolose. Le mescole Hard, invece, saranno perfette per le stage più dure, dove la superfice delle prove si rivelerà più abrasiva.

Rally d'Estonia: il commento di Terenzio Testoni

"L'Estonia è diventata una presenza fissa nel calendario del Mondiale e sappiamo quanto possa essere complessa la sfida per i piloti, per le vetture, ma anche ovviamente per le gomme", ha dichiarato Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli.

"Le nostre gomme da sterrato hanno già superato tre eventi difficilissimi (Portogallo, Sardegna e Kenya, ndr), in cui hanno mostrato la loro affidabilità, le loro performance, la loro durata anche nelle condizioni più estreme che mai si erano verificate in precedenza".

"Ad esempio ricordiamo il Portogallo dove, in particolare, le Scorpion a mescola Soft, le uniche usate in Kenya, hanno dato prova di essere gomme versatili, con l'opportunità di adattarsi a un vario panorama di circostanze".

"Il Rally d'Estonia ha in sé sfide che sono molto differenti rispetto dagli altri eventi del Mondiale che si svolgono su sterrato. Ma non sono certamente meno complesse".

Rally d'Estonia: i numeri di Pirelli

Pirelli ha portato in Estonia 1.700 gomme, 500 di queste per la classe principale, quella dedicata alle vetture Rally1 ibride.

Ogni pilota potrà utilizzare un massimo di 28 gomme durante il rally, incluso lo Shakedown. Ricordiamo però che è stata introdotta una nuova regola per i rally su sterrato che permette a ogni pilota di scegliere 4 gomme extra prima dello Shakedown da aggiungere all'allocazione standard.

Queste le gomme a disposizione di ogni pilota da cui dovranno scegliere 24+4 gomme per le 24 speciali più lo Shakedown:

_ 24 Scorpion KX Soft

_ 8 Scorpion KX Hard