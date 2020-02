WRC, Rally di Svezia, PS6-7: Evans vola. Ogier sale terzo

Elfyn Evans apre la seconda giornata di gara al Rally di Svezia - decurtato in maniera significativa a causa delle avverse condizioni meteo - nello stesso modo in cui aveva terminato la prima tappa, ossia dettando legge.

Il pilota gallese della Toyota, forte anche di una posizione di partenza perfetta meritata nella giornata di ieri, ha stampato i primi due scratch della giornata nella PS6 Hof-Finnskog di 21,26 chilometri e nella Finnskogen 2 di 20,68 chilometri, aumentando sensibilmente il suo vantaggio nei confronti dei diretti rivali per la vittoria del secondo appuntamento del WRC 2020.

Evans ha ora un vantaggio di 15"3 nei confronti del primo dei rivali, Ott Tanak al volante della prima Hyundai i20 Coupé WRC, e oltre 25" su Sébastien Ogier. Proprio il francese ha compiuto l'unico movimento nella classifica generale superando nella PS7 Kalle Rovanpera.

Ogier non ha incrementato il suo ritmo rispetto a ieri, anzi, sembra faticare un po' a trovare la confidenza con la Yaris, ma Rovanpera oggi è ancora più in difficoltà del 6 volte iridato: "Sto guidando molto meglio di ieri, eppure i tempi sono peggiori e non so perché", ha dichiarato il giovane pilota ufficiale di Toyota una volta arrivato al traguardo della PS7.

Lotta apertissima tra Esapekka Lappi e Thierry Neuville per la quinta posizione. Il belga della Hyundai, dopo due buone stage d'apertura, ha ridotto il suo distacco da Lappi e ora si trova a soli 8 decimi di secondo dalla Top 5. Per il leader del Mondiale sarebbe un sorpasso importante per la lotta al titolo iridato Piloti 2020, considerando che sia Evans che Ogier si trovano in zona podio.

Rally Svezia - Classifica dopo la PS7