WRC | Rally di Spagna: Ogier domina, Toyota Campione Costruttori

Carica lettore audio

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas conquistano senza troppi patemi il Rally RACC Catalunya-Costa Daurada, che ha visto il protagonisti del FIA WRC darsi battaglia sui percorsi asfaltati della Catalogna sotto un cielo spesso plumbeo, ma mai a scaricare pioggia vera e propria nell'arco del fine settimana.

In Spagna la Toyota festeggia anche la conquista del Mondiale Costruttori e il suo equipaggio non ha praticamente sbagliato nulla, cominciando al venerdì a prendere le misure ai rivali, per poi saltare in testa nella giornata di sabato e gestire la situazione domenica mattina nelle ultime quattro Prove Speciali, concludendo con un vantaggio complessivo di 16"5.

I francesi hanno portato la loro GR Yaris al traguardo vittoriosa anche nella PS18 "Pratdip 2" (12,15 km) e PS19 "Riudecanyes 2" (15,9 km), totalizzando 8 successi cronometrici in tre giorni di contesa e facendo vedere ancora una qualità sopraffina da parte di Séb (55a vittoria Mondiale), al netto delle scelte di interrompere la carriera a tempo pieno per dedicare tempo alla famiglia e concentrarsi anche su altri programmi come il FIA WEC. Per Veillas è la prima affermazione nel WRC.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

La battaglia per il secondo posto si è risolta solamente negli ultimi km a vantaggio di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe: i ragazzi della Hyundai sono stati gli unici in grado di tenere per certi versi il passo delle Toyota e grazie ai miglioramenti effettuati tra sabato pomeriggio e domenica riescono a mettere la loro i20 N Rally1 in piazza d'onore, accarezzando solamente il sogno di beffare Ogier/Veillas e sorridendo per le 3 PS vinte.

E' un terzo posto un po' amaro quello che portano a casa Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, che pur senza avere niente di particolare da raggiungere avendo vinto il titolo allo scorso Rally di Nuova Zelanda, hanno mostrato fin da subito i muscoli.

Un sabato pomeriggio di difficoltà e la foratura di domenica mattina ha fatto scivolare sull'ultimo gradino del podio i finlandesi della Toyota, che comunque vantano 4 migliori crono nei 18 percorsi affrontati (ricordiamo che la PS11 è stata cancellata) senza correre neanche troppi rischi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

La Hyundai di Ott Tänak/Martin Järveoja ha invece accusato troppi problemi all'ibrido nella giornata di venerdì per consentire agli estoni di dire la loro; eppure la coppia ha stretto i denti restando l'unica a tiro del podio fino all'ultimo, ma con la sola firma nella Super Speciale del sabato sera è risultato troppo poco per andare oltre il quarto posto.

In Top5 c'è anche la i20 N dei loro compagni di squadra Dani Sordo/Cándido Carrera; gli idoli locali si prendono un paio di vittorie in prova, ma ci hanno messo troppo tempo (e una foratura) per trovare la giusta confidenza sulle strade di casa e una Hyundai che inizialmente non sono riusciti a spingere più di quanto volessero, per cui non si poteva sperare in qualcosa di più.

Sesto posto non esaltante per la Toyota di Elfyn Evans/Scott Martin, anch'essa incappata in un paio di forature e mai tra le più competitive del lotto per giocarsi le posizioni che contavano, concludendo davanti ai compagni di squadra Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, autori di una gara tutto sommato onesta e priva di sbavature (ma con guai all'ibrido all'inizio) per quello che è il loro potenziale.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Non sono mai state in partita le Ford Puma: alla fine la migliore delle vetture preparate dalla M-Sport è quella di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, ottava beneficiando della foratura patita da Craig Breen/Paul Nagle domenica mattina mentre erano settimi, per cui scesi noni.

Meglio lasciare spazio alle emozioni e ricordi per Nagle, all'ultimo rally da navigatore di Breen, anche perché per il team dell'Ovale Blu nessuno è mai stato competitivo abbastanza per incrociare le armi con Toyota e Hyundai.

In Top10 e lontani da tutti concludono infine Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, questi ultimi alle prese con problemi tecnici venerdì, mentre Gus Greensmith/Jonas Andersson hanno salutato la compagnia andando a sbattere sabato quando già erano molto attardati.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool

In Classe WRC2 gara e vittoria tranquilla per Teemu Suninen/Mikko Markkula con la Hyundai i20 N Rally2. Balzati in testa quasi subito, i finlandesi non hanno mai mollato il primato, mentre alle loro spalle è stata divertente la lotta per il secondo posto.

A spuntarla è la Citroën C3 Rally2 di PH Sport condotta dal duo Yohan Rossel/Arnaud Dunand, in rimonta dopo una foratura per poi piazzare il sorpasso ai danni della Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov.

I ragazzi di Toksport WRT non hanno potuto fare molto per tenersi dietro i francesi, ma riescono a precedere i compagni di squadra Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen, scesi nelle retrovie praticamente subito per una foratura e poi risaliti con grinta fino ai piedi del podio.