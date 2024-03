WRC | Rally di Finlandia: dopo 7 anni torna la mitica PS Ouninpohja

Il rally su terra, che ospiterà la nona prova del Mondiale dall'1 al 4 agosto, ha presentato un itinerario fortemente rivisto. In totale, il 61% del percorso è stato modificato rispetto allo scorso anno, mentre il 12% del percorso è completamente nuovo per il Rally di Finlandia (dall'inizio dell'era moderna del WRC nel 1997).

Il cambiamento più discusso è l'inclusione della famosa tappa di Ouninpohja, che rientra nel rally per la prima volta dal 2016. Quest'anno verrà percorsa nel leggendario formato "lungo" di 33 chilometri, ma in senso opposto.

La speciale è tra le più famose nella storia del WRC, nota per i suoi salti ad alta velocità, tra cui il salto della Casa Gialla, e per le sue impegnative curve a gomito. Il suo attesissimo ritorno prevede due passaggi sulla prova nella tappa di sabato.

Il rally prevede 305 chilometri di prove cronometrate e rimarrà nella città di Jyvaskyla.

"Credo sinceramente che questo sia un percorso eccezionale: uno dei migliori in assoluto", ha dichiarato il direttore di gara Kai Tarkiainen. "Qui in Finlandia, siamo molto fortunati a beneficiare di un eccellente feedback da parte di tutti i nostri interlocutori, ed abbiamo fatto tesoro di tutto ciò che ci hanno detto per arrivare ad un percorso che unisce con successo tradizione e innovazione".

"Naturalmente, alcune delle speciali principali sono ancora presenti, ma in forma diversa rispetto a come le abbiamo viste in precedenza, ed abbiamo anche alcune strade nuove".

"Abbiamo raggruppato le tappe in modo tale che gli spettatori possano vivere un'esperienza molto semplice e facile, assaggiando il meglio che il Rally di Finlandia può offrire".

"La sostenibilità e la comunità sono tra le nostre priorità, quindi abbiamo considerato anche questo aspetto con molta attenzione nel pianificare il percorso del 2024. Il risultato è un evento che va a beneficio non solo delle comunità locali, ma dell'intera famiglia dei rally".

WRC | Rally di Finlandia: percorso 2024



Mercoledì 31 luglio

Cerimionia di partenza - Jyvaskyla Harbour 19:00

Giovedì 1 agosto

Shakedown, Ruuhimaki 10:01

SS1 Harju 1 (3.48 km) 19:05

Service A Paviljonki (15 min, flexi) 19:40

Venerdì 2 agosto

SS2 Laukaa 1 (18 km) 8:13

SS3 Saarikas 1 (15.5 km) 9:20

SS4 Myhinpaa 1 (15.51 km) 10:35

SS5 Ruuhimaki 1 (7.76 km) 12:05

Service B Paviljonki (40 min) 13:27

SS6 Laukaa 2 (18 km) 15:10

SS7 Saarikas 2 (15.5 km) 16:17

SS8 Myhinpaa 2 (15.51 km) 17:32

SS9 Ruuhimaki 2 (7.76 km) 19:05

SS 10 Harju 2 (2.01 km) 20:05

Service C Paviljonki (45 min, flexi) 20:40

Sabato 3 agosto

SS 11 Vastila 1 (18.94 km) 9:05

SS 12 Paijala 1 (20.19 km) 10:05

SS 13 Ouninpohja 1 (33 km) 11:05

Service D Paviljonki (40 min) 13:10

SS 14 Vastila 2 (18.94 km) 15:35

SS 15 Paijala 2 (20.19 km) 16:35

SS 16 Ouninpohja 2 (33 km) 17:35

Service E Paviljonki (45 min, flexi) 19:30

Domenica 4 agosto

SS 17 Sahloinen-Moksi 1 (14.4 km) 8:55

SS 18 Laajavuori 1 (4.19 km) 10:05

SS 19 Sahloinen-Moksi 2 (14.4 km) 11:17

SS 20 Laajavuori 2 (8.53 km) 13:15

Arrivo - Paviljonki 15:00