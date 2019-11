WRC, Rally di Catalogna, PS14: Sordo si difende bene da Tanak

Thierry Neuville ha un vantaggio considerevole nei confronti dei primi inseguitori. Era così lecito pensare che in questa giornata potesse controllare la situazione gestendo il buon margine che aveva creato nella giornata di ieri. Invece nella Prova Speciale 14 del Rally di Catalogna, la Riudecanyes 1 di 16,35 chilometri ha sfoggiato l'ennesima grande prestazione del fine settimana e ha colto il successo di stage.

Ora, grazie a questo scratch, ha un vantaggio salito a 22"2 nei confronti di Daniel Sordo, rimasto in seconda posizione dopo aver ottenuto il secondo tempo nella PS14. Lo spagnolo è risultato più lento di 7 decimi nei confronti del suo compagno di squadra, ma è comunque riuscito a fare meglio di Ott Tanak.

Sordo e il pilota della Toyota si stanno giocando la seconda posizione e lo spagnolo sa benissimo che il suo ruolo sarà fondamentale per Hyundai - che va alla caccia del suo primo iride Costruttori nel WRC - e per Neuville, il quale sta tentando in tutti i modi di mantenere viva la lotta al titolo mondiale Piloti.

Chi invece non è riuscito nel suo intento è Sébastien Loeb. Il francese aveva perso il podio proprio nell'ultima prova di ieri sera, ma aveva comunque chiuso la giornata a soli 6 decimi di secondo da Tanak, terzo. Questa mattina ha iniziato la sua prova molto male, perdendo subito 5" nel primo settore, arrivando al traguardo con 8"1 di svantaggio nei confronti dell'estone, ora più sicuro della terza piazza.

Hyundai vede così sfumare la possibile tripletta, ma al termine mancano ancora tre prove e Loeb proverà a recuperare lo svantaggio che lo separa da un podio importantissimo per Hyundai e Neuville (perché farebbe perdere altri punti preziosi a Tanak).

Alle loro spalle la situazione è cristallizzata, con Latvala davanti alle due Ford Fiesta di Elfyn Evans e Teemu Suninen. Sébastien Ogier continua a occupare l'ottava posizione.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS14