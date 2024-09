WRC | Rally del Cile, Shakedown: Lappi svetta su Sesks

La viglia del Rally del Cile, terzultimo appuntamento del WRC 2024, è stata animata nel pomeriggio italiano dallo Shakedown, la stage di prova compiuta sul percorso denominato 'Conuco' di 6,79 chilometri.

Lo Shakedown dell'evento sudamericano ha messo in mostra diverse strategie legate all'utilizzo delle gomme, perché nelle prime due tappe queste dovrebbero rivelarsi fondamentali.

A otenere il miglior tempo assoluto è stato Esapekka Lappi in 3'18"2. Il pilota di Hyundai Motorsport ha ottenuto il crono di riferimento nel suo secondo passaggio, mentre alle sue spalle si è piazzato Martins Sesks.

Il lettone di M-Sport, invece, ha firmato il suo miglior crono al terzo dei tre passaggi, risultando più lento rispetto al finlandese di Hyundai di 2"2. Molto vicino a lui Sami Pajari, terzo con la prima Toyota GR Yaris Rally1. Il finlandese, alla sua seconda apparizione al volante di una Rally1 ibrida, è stato più lento di soli 4 decimi.

Kalle Rovanpera ha fatto siglare il miglior tempo provvisorio nel primo passaggio, poi, però, nei successivi due non si è migliorato, fermandosi al quarto posto a 3"9 da Lappi e inseguito a 1"9 dalla seconda Hyundai i20 N Rally1, quella di Ott Tanak.

Elfyn Evans, sesto con la GR Yaris Rally1 ufficiale di Toyota, è sesto e più rapido di 2"6 nei confronti di Thierry Neuville. Il leader del Mondiale, al pari di Evans, Gregoire Munster e Sébastien Ogier, ha colto il suo miglior crono al primo passaggio effettuato. Dietro di lui la seconda Ford Puma Rally1, quella di Munster, mentre Sébastien Ogier ha completato la Top 10 asspòuta, finendo dietro anche alla Citroen C3 Rally2 di Nikolay Gryazin.

Non è chiaro se la Yaris di Ogier abbia avuto qualche problema, ma sembra che non tutto sia filato liscio per l'8 volte campione del mondo. Adrien Fourmaux, addirittura 16esimo, ha provato una diversa gestione delle gomme per capire come approcciare le prime due tappe. Così ha sacrificato almeno in parte la prova di oggi per arrivare pronto domani.

Il Rally del Cile scatterà domani con la prima prova speciale, la PS1 Pulperia 1 di 19,72 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale quando in Italia saranno le 13:35.