WRC, Rally Croazia, PS8: Ogier supera Evans. Neuville in testa

La prima giornata del Rally Croazia, terzo appuntamento del WRC 2021, è andata in archivio con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe che per la prima volta assieme chiudono una giornata di gara del Mondiale in testa alla classifica generale.

Il belga della Hyundai è salito in testa nella PS1 e non ha più ceduto la posizione, anche se alle sue spalle le 2 Toyota Yaris WRC reduci dopo l'incidente nella PS1 che ha tolto dai giochi Kalle Rovanpera hanno dato battaglia per tutto il venerdì.

Nella PS8, la Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 di 9,11 chilometri, Sébastien Ogier ha firmato il terzo scratch della sua giornata, il numero 601 della carriera, che gli ha consentito di superare Elfyn Evans nella classifica generale e di salire in seconda posizione.

Il cambio di avversario, per Neuville, non cambia nulla: prima della PS8 aveva 7"7 di vantaggio su Evans e al termine della giornata ha ancora 7"7 di vantaggio, ma su Ogier. Certo, domani il belga potrebbe avvertire una pressione maggiore, complice anche un Ogier in grande spolvero nel giro pomeridiano di oggi.

Neuville, inoltre, ha perso qualche secondo andando a sbattere lateralmente contro un banco di terra in uscita da una curva sinistrorsa dopo aver perso grip. Fortunatamente l'impatto non ha arrecato problemi a Thierry, che ha potuto concludere la prima tappa da leader.

Molto più definite le posizioni dietro i primi 3. Ott Tanak è quarto ma ha faticato tutta la giornata. Uno scratch a inizio pomeriggio, poi il ritmo del campione del mondo 2019 è tornato quello della mattinata, insufficiente per lottare per le prime 3 posizioni.

Discorso simile per Craig Breen, il quale ha però l'attenuante di essere arrivato in Croazia senza aver corso un rally su asfalto al volante di una WRC Plus da 4 anni a questa parte. Un tempo considerevole, che però difficilmente sarà accettato dai vertici del team di Alzenau.

Molto bella la lotta per il sesto posto che vede coinvolti i due piloti ufficiali del team M-Sport. Adrien Fourmaux è senza dubbio la sorpresa di giornata: il francese, all'esordio al volante di una WRC Plus, ha regalato al team e a se stesso una prima giornata perfetta. Solo una piccola sbavatura nella PS7, ma per il resto ha mostrato velocità, freddezza, una buona lettura delle situazioni e del fondo. Un pilota maturo, che sembra correre nella massima categoria da diverse gare.

Gus Greensmith è dietro di lui con un ritardo di 7". Il britannico si è presentato in Croazia con un nuovo navigatore, Chris Patterson al posto di Elliott Edmondson e sembra aver trovato più fiducia nella sua guida. E' facile pensare che, attualmente, il suo pensiero non sia tanto legato al nuovo navigatore quanto al nuovo compagno di squadra, che all'esordio gli è già davanti...

Per quanto riguarda il WRC2 Mads Ostberg chiude la prima giornata di gara al primo posto di classe e al decimo assoluto. Il norvegese della Citroen è in piena lotta con Nikolay Gryazin per la vetta, ormai diventata una lotta a 2 dopo l'uscita di strada che è costata a Teemu Suninen oltre 30" e dopo il ritiro prematuro di Andreas Mikkelsen a causa della rottura di una sospensione sulla Skoda Fabia R5 Evo2 del team TokSport.

La prima giornata di gara del Rally Croazia termina qui. Il terzo appuntamento del WRC 2021 riprenderà domattina con la Prova Speciale 9, la Mali Lipovec - Grdanjci 1 di 20,30 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 08:29 italiane.

Rally Croazia - Classifica dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 55'36”8 2 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +7"7 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +8"0 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +31"9 5 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +54"8 6 Fourmaux/Renaud Ford Fiesta WRC +1'14"7 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'21"7 8 Loubet/Landais Hyundai i20 Coupé WRC +1'31"5 9 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +2'23"2 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +3'17"6