WRC | Rally Croazia, PS8: Neuville riprende Evans e torna leader

Il finale di giornata che non ti aspetti. La prima tappa del Rally di Croazia 2024 è andata in archivio con la Prova Speciale 8, la Krasic - Sosice 2 di 23,63 chilometri, in cui la classifica generale del quarto evento del WRC è cambiata in maniera quasi radicale, almeno nelle posizioni da podio.

Thierry Neuville è tornato leader dell'evento grazie a una buona prova, in cui è stato capace di chiudere l'esiguo gap che lo separava da Elfyn Evans - era di 1"6 - facendo meglio del rivale proprio con quel margine.

Ciò significa che Neuville ed Evans hanno chiuso la prima tappa con lo stesso tempo di gara, in 1 ora, 5 minuti, 15 secondi e 3 decimi. Neuville, però, è stato il pilota a vincere più speciali, 4 contro le 2 a testa di Evans e Ogier. Questo lo ha portato a tornare in testa, anche se con nessun margine sul primo dei rivali.

La lotta tra i due si è conclusa così con un nulla di fatto, ma il belga dovrà recriminare per la foratura che gli ha fatto perdere una decina di secondi nella PS6. Lui stesso ha ammesso di non aver vissuto un'ottima giornata, ma a rendere le cose ancora più complesse è stata la prova fantastica di Sébastien Ogier nella PS8.

Nell'ultima prova di oggi l'8 volte iridato di Toyota Gazoo Racing ha sfoderato una prova eccezionale, sfruttando perfettamente un asfalto che è andato via via pulendosi passaggio dopo passaggio. Ciò, però, nulla deve togliere alla grande prestazione di Sébastien, che ha più che dimezzato lo svantaggio dai due leader dell'evento, portandolo ad appena 6"6.

Questo significa che Ogier rientra a sua volta nella lotta per la vittoria, anche se domani a rendere più complessa la situazione dovrebbe essere la pioggia, attesa nel corso della giornata. Sarà così fondamentale fare la scelta giusta di gomme, senza prendere rischi inutili né essere troppo conservativi.

Fuori dalla Top 3 Ott Tanak chiude ai piedi del podio con la seconda Hyundai i20 N Rally1, ma il suo divario dai primi è di oltre mezzo minuto: troppo, almeno al momento, per sperare in un recupero. Intanto, alle sue spalle, ha chiuso la giornata in quinta posizione Adrien Fourmaux con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid dotata della nuova ala posteriore.

Il francese, forse troppo cauto nel giro mattutino, ha completato la giornata a 11"6 di distacco da Tanak, ma domani potrà contare su un margine rassicurante sui piloti che lo seguono. Takamoto Katsuta, al volante della terza Toyota GR Yaris Rally1, ha completato la giornata con un anonimo sesto posto a oltre 45 secondi da Fourmaux.

Non ha fatto meglio Andreas Mikkelsen, settimo a un minuto dal giapponese soprattutto a causa di tempi molto alti nei due passaggi nella prova speciale più lunga di giornata. A conti fatti, forse Hyundai avrebbe fatto meglio ad affidarsi ancora una volta a Esapekka Lappi. Chiude la classifica delle Rally1 Gregoire Munster, molto staccato da tutti sia per mancanza d'esperienza che per una mancanza di talento necessario anche solo per avvicinarsi alle prestazioni del compagno di squadra.

Per quanto riguarda il WRC2, ottima giornata per Citroen Racing. La Casa francese ha piazzato un 1-2 grazie a Nikolay Gryazin e Yohan Rossel, rispettivamente primo e secondo nella graduatoria di classe e in possesso degli ultimi 2 posti nella Top 10 della classifica generale. L'unico a tenere il ritmo delle C3 è stato Gus Greensmith al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2 gestita dal team TokSport.

La prima tappa del Rally di Croazia termina qui. L'evento ripartirà domani mattina con la Prova Speciale 9, la Smerivisce - Grdanjci 1 di 15,72 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 07:31, in quello che sarà un percorso completamente diverso da quello di oggi, più lento, tortuoso e scivoloso. Senza dimenticare le possibili insidie portate dalla pioggia.

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica dopo la PS8