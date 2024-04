WRC | Rally Croazia, PS7: Evans supera Neuville e va in testa

Il sorpasso, prevedibile, si è verificato. Elfyn Evans è diventato il nuovo leader del Rally di Croazia, quarto appuntamento del WRC 2024, firmando il secondo tempo nella Prova Speciale 7, la Jaskovo - Mali Modrus Potok 2 di 9,48 chilometri.

Grazie a questo risultato, il gallese di Toyota Gazoo Racing è volato in testa facendo meglio di 1"7 rispetto a Thierry Neuville. Questo significa che ora tra i due ci sono 1"6 in favore di Evans quando manca appena una prova al termine della prima tappa.

Evans ha potuto sfruttare due gomme Soft in più rispetto a Neuville dopo quanto accaduto nella PS6 in cui, lo ricordiamo, il pilota di Hyundai Motorsport ha commesso un errore finendo per pizzicare una roccia con la ruota anteriore destra. Questo ha danneggiato irrimediabilmente la gomma e gli ha fatto perdere una decina di secondi.

A chiudere la giornata, dunque, ci sarà la prova più lunga di oggi dove Neuville potrebbe sfruttare le gomme Hard e una posizione di partenza migliore rispetto a quella del diretto rivale per riprendersi la posizione.

Intanto Sébastien Ogier ha firmato il miglior tempo vincendo la prova proprio davanti a Evans e a un ritrovato Ott Tanak. Ogier è a 17"6 dalla vetta, ancora troppo lontano per ambire alla vittoria.

Per Tanak, invece, il giro pomeridiano è stato come un toccasana, vedendolo tornare tra i protagonisti per ciò che riguarda i tempi in speciale, ora più competitivi dopo quelli anonimi della mattinata.

Grazie a questo risultato, il pilota di Hyundai Motorsport ha messo al sicuro la quarta posizione, con Adrien Fourmaux - quinto con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid - staccato di 13 secondi netti.

Continua la giornata difficile per Takamoto Katsuta e Andreas Mikkelsen, entrambi fuori dalla Top 5 e troppo distanti per ambire a entrarvi se non attraverso grossi errori di chi sta loro davanti.

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica dopo la PS7