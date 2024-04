WRC | Rally Croazia, PS5: Neuville riparte forte sotto la neve

Il Rally di Croazia, quarto appuntamento del WRC 2024, è ripartito questo pomeriggio con la Prova Speciale 5, la Platak 2 di 16,63 chilometri, e a renderla ancora più insidiosa di quanto già non fosse ci ha pensato la neve.

Fiocchi gelati più o meno radi hanno iniziato a scendere dopo pochi minuti dall'ingresso in prova del leader del Mondiale Thierry Neuville, primo in stage e primo alla fine con il miglior tempo ottenuto in 8'47"4, un decimo più veloce rispetto a quanto fatto nel passaggio di stamattina.

Per il belga di Hyundai Motorsport s'è trattato della quarta vittoria di speciale sulle 5 disputate sino a ora, battendo di 1"5 il primo rivale per il successo in questo fine settimana e nel Mondiale Piloti, Elfyn Evans.

Il gallese di Toyota Gazoo Racing, al pari di Neuville, non ha avvertito molte difficoltà causate dalla neve caduta da metà prova in poi, ma chi li ha seguiti ha fatto certamente più fatica.

Neuville ed Evans, pur entrando con gomme Hard in prova (4 il belga, 3 più una soft il gallese) non hanno avuto problemi di sorta, mentre gli altri hanno tutti patito distacchi considerevoli per essere una prova tutto sommato non così lunga.

Tutti eccetto il solito Sébastien Ogier. L'8 volte iridato continua a mostrare una competitività degna di nota pur partendo in speciale così attardato, tanto da chiudere terzo nella PS5 a 5"4 da Neuville. Questo lo mantiene saldamente al terzo posto nella classifica generale, ma senza alcuna possibilità di ricucire nei confronti di chi lo precede.

Ora Neuville ha un margine di 10 secondi netti su Evans e di 26"9 su Ogier. Ott Tanak, quarto, ha 48 secondi di distacco ed è in piena lotta con Adrien Fourmaux per cercare di mantenere la posizione ai piedi del podio. Il francese di M-Sport, facendo meglio nella PS5 di pochi decimi, si è portato a 3"9 da lui.

Per la prima volta nella giornata Andreas Mikkelsen ha fatto meglio di Takamoto Katsuta nella lotta per il sesto posto, ma il norvegese di Hyundai continua ad avere un ritardo di poco superiore a 25 secondi nei confronti del giapponese di Toyota Gazoo Racing.

Così come il WRC, anche il WRC2 continua a seguire la falsariga di quanto abbiamo visto in mattinata con Nikolay Gryazin in testa e seguito dal compagno di squadra Yohan Rossel. I due francesi, al volante di altrettante Citroen C3 Rally2, comandano su Gus Greensmith e la prima Skoda Fabia RS Rally2.

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica dopo la PS5