WRC | Rally Croazia, PS2-4: Neuville allunga. Evans resiste

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno mandato in archivio un giro mattutino della prima tappa del Rally di Croazia molto buono, quasi perfetto, in cui hanno vinto 3 delle 4 speciali svolte e creato un margine già consistente con quasi tutti i rivali per il successo del quarto appuntamento stagionale del WRC.

L'equipaggio di Hyundai Motorsport è risultato più lento di quello formato da Elfyn Evans e Scott Martin - primi inseguitori nella classifica generale - solo nella PS2, per poi tornare a firmare scratch nelle due prove successive che hanno completato il primo giro della gara.

Con questo risultato, Neuville vanta ora un margine di 8"6 su Evans, unico rivale ad avere un divario inferiore ai 20 secondi. Tutti gli altri sono già oltre a partire da Sébastien Ogier, terzo a 21"5.

Il giro dell'8 volte campione del mondo rally è stato però di livello assoluto. Entrato in speciale molto più tardi rispetto ai due principali contendenti al titolo, Ogier ha firmato tempi molto vicini a quelli dei rivali pur correndo su un fondo molto più sporco per via dei tagli nelle curve effettuati da chi è entrato in prova prima di lui.

Certo, il gap dai primi è già consistente, ma al campione di Gap va riconosciuta una mattinata da vero Ogier, ovvero quel pilota capace di annichilire gli avversari quando ancora correva l'intera stagione e non ancora part time.

Dietro a Ogier troviamo Ott Tanak e Adrien Fourmaux rispettivamente al volante della seconda Hyundai i20 N Rally1 in classifica e la prima Ford Puma Rally1 Hybrid. L'estone non sembra avere feeling con la vettura coreana, proseguendo nelle difficoltà che lo attanagliano da quando è tornato a difendere i colori del team di Alzenau.

Mattinata dai due volti per Fourmaux, bravo però a non commettere errori e a trovarsi comunque in lotta per il quarto posto. Tanak, che lo precede, ha un margine di 4"3, dunque recuperabile nel corso del giro pomeridiano.

Fuori dalla Top 5, tutti gli altri piloti hanno distacchi che superano già il minuto. Takaamoto Katsuta, sesto sulla terza GR Yaris Rally1, è a 1'12"2 da Neuville e a mezzo minuto da Fourmaux che lo precede nella classifica generale. Andreas Mikkelsen, terzo pilota Hyundai, è invece settimo, ma a sua volta a quasi mezzo minuto dal giapponese.

Gregoire Munster chiude la classifica delle Rally1 all'ottavo posto, ma letteralmente tallonato dalla prima Rally2, la Citroen C3 di Nikolay Gryazin che comanda le operazioni nel WRC2. A tal proposito, nella classe cadetta è dominio Citroen Racing con Yohan Rossel al secondo posto davanti a Gus Greensmith (Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport). Sami Pajari è quarto sulla prima Toyota GR Yaris Rally2.

Il giro mattutino del venerdì al Rally di Croazia è finito con la PS4. Oggi i piloti non potranno usufruire del Service di metà giornata, ma potranno invece scegliere le gomme per il giro pomeridiano nella Tyre Fitting Zone. La prima delle 4 speciali del pomeriggio, la PS5 Platak 2 di 16,63 chilometri, scatterà alle ore 14:45 italiane con la Hyundai i20 N Rally1 numero 11 di Neuville e Wydaeghe che entrerà in stage per prima.

