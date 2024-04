WRC | Rally Croazia, PS17-18: Neuville ed Evans sbagliano. Ogier leader!

Che il Rally di Croazia non fosse affatto finito era chiaro sin dalla giornata di ieri, con i primi tre racchiusi in 11 secondi. Questa mattina, però, le cose sono cambiate in modo drastico con Sébastien Ogier che si è trovato clamorosamente in testa all'evento.

E' successo tutto nella PS18, terzultima speciale di giornata, quando prima Elfyn Evans e poi l'ormai ex leader della gara Thierry Neuville hanno commesso due errori che li hanno portati a perdere quasi 20 secondi a testa, cedendo anche le rispettive posizioni all'8 volte iridato.

Elfyn Evans è finito in testacoda, rovinando leggermente il paraurti posteriore della sua Toyota GR Yaris Rally1. Neuville non ha fatto in tempo a essere avvertito dell'errore del rivale e questo gli è probabilmente costato la gara.

Entrato in prova, il belga ha commesso un errore a sua volta finendo per sbattere contro un cumulo di terra dopo essere finito in testacoda. La sua i20 N Rally1 è arrivata a fine prova assai provata nella carrozzeria, con danni vistosi sull'intero lato destro e sull'ala posteriore, di cui sono rimasti solo i supporti.

Alla base dell'errore di Neuville sembra esserci stata un'incomprensione nelle note che lo ha costretto a evitare l'incidente in mezzo al bosco, mentre era intento ad affrontare una serie di curve in sequenza in un tratto molto angusto.

Il risultato è che Sébastien Ogier si è trovato in testa senza voler attaccare per evitare di far perdere punti pesanti al compagno di squadra Elfyn Evans nella lotta al titolo iridato Piloti.

Ma i colpi di scena non sono certo finiti qui. Adrien Fourmaux, che era comodo in quinta posizione assoluta, ha commesso un errore finendo per colpire in pieno un blocco anti taglio posto in una curva destrorsa. Questo ha portato alla rottura della sospensione anteriore destra della sua Ford Puma Rally1 Hybrid.

Il francese, dopo l'impatto, si è fermato lungo la speciale per cercare di aggiustare la rottura e, dopo diversi minuti, c'è riuscito. Per lui si tratta di un aspetto importante, perché solo finendo la tappa di oggi potrà confermare i punti ottenuti al termine della serata di ieri.

Con quanto accaduto a Fourmaux, Takamoto Katsuta sale così al quinto posto della classifica generale e, di conseguenza, anche Andreas Mikkelsen e Gregoire Munster guadagnano una posizione alle spalle del giapponese.

Nessuna novità nel WRC2, con le Citroen C3 Rally2 di Nikolay Gryazin e Yohan Rossel che continuano a dominare la classe. Si riapre il discorso per la terza posizione, con Gus Greensmith tornato ad appena 2"4 dal gradino più basso del podio. Sami Pajari dovrà rischiare di più nelle prossime 2 prove se vorrò chiudere in Top 3 questo fine settimana.

