WRC | Rally Croazia, PS15. Neuville batte ancora le Toyota

Thierry Neuville firma l'ottava. Quello ottenuto nella Prova Speciale 15 del Rally di Croazia l'ottavo scratch ottenuto in questo fine settimana, più di tutte quelle collezionate sino a ora dagli altri piloti.

Dunque non è un caso trovare il belga davanti a tutti nella classifica generale dell'evento, ma il suo margine nei confronti dei rivali continua a essere esiguo. Le Toyota di Elfyn Evans e Sébastien Ogier sono ossi duri e, probabilmente, le vetture che meglio si adattano alle prove speciali croate, ma il belga sta davvero mettendo in piedi una gara eccellente.

Nella Vinski Vrh - Duga Resa 2 di 8,78 chilometri, il belga ha corso con un mix di gomme Hard e Soft (mescole incrociate) contro le 4 Soft dei rivali, ma non ha avuto mai un settore in cui è risultato più lento degli altri.

Alla fine della prova ha fatto meglio di Ogier di 1"6, ma anche di Evans di 1"7. Distacchi, come detto, molto piccoli. Ma in una prova così corta è comunque un risultato importante, soprattutto dopo la beffa della PS13, dove Neuville si era trovato a dover lasciare la prima posizione per uno scroscio d'acqua che lo ha penalizzato.

Dopo questa prova, Neuville ha ora 4 secondi di vantaggio su Evans e 11"1 su Ogier. Tutte le altre posizioni continuano a essere cristallizzate. con Adrien Fourmaux che non riesce a ridurre il suo ritardo da Tanak per mettere in dubbio la sua quarta posizione.

Nel WRC2 Nikolay Gryazin torna a fare meglio - seppure di poco - di Yohan Rossel. L'asfalto asciutto sembra favorire il russo, mentre in condizioni umide è il francese ad avere una marcia in più. Citroen, però, continua a gustarsi la doppietta che si sta materializzando, con Gus Greensmith, pilota Skoda, che sta facendo di tutto per recuperare la posizione sul podio persa a causa di una foratura.

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica dopo la PS15