WRC | Rally Croazia, PS14: Neuville fa una magia e torna in testa

Di Thierry Neuville l'ex team principal di Hyundai Motorsport una volta disse: "E' come Houdinì. A volte non sai spiegarti come possa fare certi tempi". La citazione cade a pennello per quello che è accaduto nella Prova Speciale 14 del Rally di Croazia.

Il pilota belga ha sfoderato una prova sontuosa sulla Stojdrnaga - Gornja Vas 2 di 20,77 chilometri, la prova più lunga della giornata, gestendo molto bene le gomme Hard soprattutto nei tratti dove l'asfalto era già stato reso viscido dalla pioggia, dunque il primo e l'ultimo chilometro e mezzo prima della tabella rossa di fine prova.

Neuville ha costruito una grande prestazione che lo ha visto vincere la stage davanti alle due Toyota GR Yaris Rally1 che gli contendono il primato, ovvero quelle di Sébastien Ogier e di Elfyn Evans.

Neuville ha fermato il cronometro in 12'28"9, facendo meglio di 3"9 rispetto a Sébastien Ogier. Una buona notizia per la Hyundai e per il 35enne di Sankt Vith, ma quella migliore è aver battuto Elfyn Evans di 4"3. Ciò significa che, così facendo, è tornato in testa al Rally di Croazia.

Ora Neuville affronterà la penultima speciale con un margine di 2"3 su Evans e 9"5 su Ogier, in una lotta a tre che è durata e durerà sino al termine dell'ultima speciale per accaparrarsi parte dei punti del fine settimana che saranno assegnati al termine della giornata di oggi.

Anche in questo caso Takamoto Katsuta ha fatto meglio dei due piloti che lo precedono nella classifica generale, battendo di 1"8 Ott Tanak e di 4 secondi Adrien Fourmaux. Nonostante due buone speciali di fila, il giapponese è ancora molto lontano dai due rivali per poter ambire a salire in Top 5.

Nel WRC2, invece, Yohan Rossel sta letteralmente ricucendo lo svantaggio che aveva nei confronti del leader di categoria, il compagno di marca Nikolay Gryazin. Rossel, partito questo pomeriggio con 1 minuto di ritardo dal rivale, è ora a 24"7 dopo un'altra prova eccellente, che lo ha portato addirittura sotto i 30 secondi di distacco in appena due stage. La rincorsa al primo posto è ancora molto lunga e servirà mantenere questo passo per provare il sorpasso.

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica dopo la PS14