WRC | Rally Croazia, PS13: Evans sfrutta la pioggia e va in testa

La pioggia era attesa in questa seconda tappa del Rally di Croazia ed è arrivata puntuale. Il giro pomeridiano si è aperto sotto l'acqua, che ha reso la Prova Speciale 13 Smerovisce - Grdanjci 2 di 15,72 chilometri ancora più insidiosa, tanto da annoverare subito il cambio di leader della classifica generale.

Elfyn Evans ha vinto la prova scegliendo le gomme giuste per affrontare la speciale, mentre Thierry Neuville - al pari delle altre Hyundai (dunque è facile pensare a una strategia decisa dalla squadra), ma è per lui una magra consolazione - non ha fatto lo stesso, trovandosi a navigare sull'asfalto bagnato.

Evans ha firmato il miglior tempo in 10'27"7, battendo di 1 secondo il compagno di squadra Sébastien Ogier e di 6"7 Neuville. Questo è stato il distacco che ha permesso al pilota della Toyota non solo di recuperare tutto il distacco dal belga, ma anche di superarlo e andare in testa al quarto evento della stagione con 2 secondi di vantaggio.

Il margine tra i due è esiguo e Neuville potrà provare a mettere una pezza nelle prossime prove, a patto però di scegliere le gomme giuste per la situazione e le condizioni dell'asfalto che troverà. In questa prova Neuville è stato comunque bravo a mettere una pezza a una situazione tutt'altro che semplice, spingendo comunque al massimo per perdere meno tempo possibile e avere la possibilità di recuperare nelle prossime speciali.

Nella PS13 si è visto per la prima volta anche Takamoto Katsuta, quarto a 1"1 dal tempo di Neuville, dopo una prima metà di gara a dir poco sotto tono. Male le altre due Hyundai i20 N Rally1, con Andreas Mikkelsen quinto a 12"9 da Evans e addirittura davanti a Ott Tanak, sesto a 15 secondi dal gallese.

Prova difficile anche per Adrien Fourmaux che, al pari delle Hyundai, ha sbagliato la scelta di gomme (recriminando alla fine della prova, lasciando per altro intendere responsabilità del team a tal riguardo) non andando oltre il settimo tempo a 15"5 dal tempo di riferimento della stage.

Nikolay Gryazin rimane leader del WRC2 nonostante una prova al di sotto degli standard offerti sino a ora in questo fine settimana. Il russo di Citroen Racing si è visto rosicchiare diversi secondi dal compagno di squadra Yohan Rossel, sebbene il distacco tra i due sia ancora di circa 40 secondi.

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica dopo la PS13