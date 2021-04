WRC, Rally Croazia, PS12: Ogier allunga ancora

Sébastien Ogier ha suggellato un sabato mattina perfetto vincendo anche la Prova Speciale 12 del Rally Croazia, la Vinski Vrh - Duga Resa 1 di 8,78 chilometri, aumentando il suo vantaggio nella classifica generale nei confronti dei diretti rivali per la vittoria.

Il pilota francese, dopo aver preso la testa nella prima prova di oggi, ha incrementato costantemente il suo vantaggio fino a portarlo a 7" nei confronti del primo degli inseguitori, il suo compagno di squadra Elfyn Evans, e a 19"6 nei confronti dell'ex leader della gara Thierry Neuville.

Ogier è stato bravo a sfruttare il vantaggio di gomme a favore della Toyota creatosi nelle scelte fatte a inizio giornata per chiudere al meglio un giro che per lui potrebbe essere decisivo. Riuscisse a vincere la gara, Ogier si proietterebbe in testa alla classifica generale Piloti con 6 punti di vantaggio nei confronti di Neuville, senza però tenere conto dei punti Power Stage che saranno assegnati domani.

Buona prova di Ott Tanak, secondo di speciale con la Hyundai, davanti a Elfyn Evans, terzo. Il gallese sembra non riuscire a mantenere lo stesso passo di Ogier pur trovandosi di fatto nelle medesime condizioni del compagno di squadra, partendo inoltre in una posizione più favorevole.

Splendido quarto tempo per Adrien Fourmaux, che si conferma già a proprio agio al volante della Ford Fiesta WRC Plus, almeno su asfalto. Neuville non è andato oltre il quinto tempo, ma nel corso della prova ha perso l'utilizzo dei freni, freno a mano compreso, e ha dovuto rallentare per riuscire a chiudere un giro per lui stregato.

Continua incessante la lotta per il terzo posto, che vedere Pierre-Louis Loubet aumentare poco a poco il proprio vantaggio nei confronti di un Gus Greensmith che al momento è surclassato anche dal compagno di squadra - esordiente - Fourmaux. Il britannico ha l'attenuante di essere alla prima uscita con il nuovo navigatore, Chris Patterson, ma dovrà cercare di cambiare passo e di riprendersi la sesta posizione per non essere messo completamente in ombra da un Fourmaux che sembra correre con le WRC Plus da anni.

Continua a cambiare il leader della categoria WRC2. Mads Ostberg, con un'ottima prova finale, è riuscito a riprendere la vetta della categoria superando nuovamente il russo Nikolay Gryazin. Il duello tra loro continuerà certamente nel pomeriggio, perché si trovano staccati di appena 2"3.

Il giro mattutino di questa seconda giornata di gara del Rally Croazia termina qui. Il giro pomeridiano scatterà con la Prova Speciale 13 Mali Lipovec - Grdanjci 2 di 20,30 chilometri, con la prima vettura, la Toyota Yaris WRC Plus di Takamoto Katsuta, che entrerà in prova alle ore 14:29 italiane.

Rally Croazia - Classifica dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 1.31'06”6 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +7"0 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +19"6 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +37"5 5 Fourmaux/Renaud Ford Fiesta WRC +1'18"7 6 Loubet/Landais Hyundai i20 Coupé WRC +1'51"1 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +2'00"1 8 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +2'30"1 9 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +3'31"4 10 Osberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +5'14"6