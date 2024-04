WRC | Rally Croazia, PS11-12: Neuville chiude il giro alla grande

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally di Croazia ha presentato un Thierry Neuville perfetto. Non nello score, perché ha vinto "solo" due delle 4 prove disputate oggi, ma nella gestione delle gomme e nella scelta di quando e come attaccare, producendo lo sforzo massimo nel momento decisivo della prima parte di giornata.

Il pilota della Hyundai, dopo aver aumentato di pochi decimi il suo vantaggio su Elfyn Evans e Sébastien Ogier nelle prime due prove odierne, ha messo una marcia superiore vincendo prima la Prova Speciale 11, la Vinski Vrh - Duga Resa 1 di 8,78 chilometri, per poi ripetersi nella stage successiva, la PS12 Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 1.

In poco più di 9 chilometri dell'ultima prova, il belga ha inflitto 2"9 a Sébastien Ogier e 3 secondi netti a Elfyn Evans, aumentando così il suo vantaggio sui due rivali di Toyota Gazoo Racing nella classifica generale dell'evento.

Neuville ha ora 4"7 di margine su Evans e 11"3 su Ogier. Tutto questo grazie a un'ottima gestione gomme (è partito per il giro con 4 Soft e 2 Cinturato, ovvero gomme da bagnato), trattandole con parsimonia nelle prime due prove e sfruttandole poi in quelle successive. E la strategia ha pagato nonostante oggi l'inversione delle posizioni di partenza non lo aiuti.

La gara, però, rimane aperta. 4"7 di vantaggio sul primo degli avversari, per di più un Evans che sa di giocarsi il titolo da pilota di punta di Toyota, non sono un margine rassicurante su cui adagiarsi. Stesso discorso per gli 11"3 su una belva come Ogier, super su asfalto e su prove speciali che dovrebbero adattarsi meglio alle caratteristiche delle Toyota più che delle Hyundai.

Se la lotta per le prime tre posizioni è più che appassionante, quella tra Ott Tanak e Adrien Fourmaux si sta raffreddando per merito del campione del mondo 2019. L'estone di Hyundai Motorsport ha un passo differente rispetto a ieri, molto più competitivo. Peccato sia tardi per rientrare in lotta per il successo, essendo ormai staccato di quasi 1 minuto da Neuville.

Adrien Fourmaux chiude la Top 5 con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid in classifica. Il francese è a 14"2 dal quarto posto e non sembra in grado di recuperare su Tanak, tant'è che il divario tra i due è quasi invariato rispetto a ieri sera. Il francese si è comunque tolto la soddisfazione di vincere la PS9, prima prova di questa mattina.

Nessuna novità anche al di fuori della Top 5, almeno tra le Rally1, con Takamoto Katsuta sicuro del sesto posto, al pari di Andreas Mikkelsen del settimo e Gregoire Munster dell'ottavo. Tutti e tre hanno ritardi e vantaggi sui rispettivi rivali troppo grandi per essere cambiati con le sole prestazioni.

Nessuna novità nemmeno nel WRC2, con le Citroen C3 Rally2 di Nikolay Gryazin e Yohan Rossel davanti a tutti. Il francese è stato rallentato da una foratura nella PS12 e questo lo ha portato a perdere contatto dal russo per la lotta al successo di classe. Per sua fortuna anche Gus Greensmith - pilota del team TokSport al volante di una Skoda Fabia RS Rally2 - è stato frenato da una foratura nella stessa prova e questo lo ha portato a mantenere la seconda posizione.

Greensmith, invece, non è stato altrettanto fortunato. La foratura lo ha portato a perdere il terzo posto, ora nelle mani del finlandese Sami Pajari con la prima Toyota GR Yaris Rally2. Attenzione però, perché il giovane pilota oggi al volante della vettura giapponese ed ex pilota Skoda si è portato a 5"2 dal secondo posto: i giochi per la piazza d'onore del WRC2 sono aperti.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally di Croazia termina qui. Oggi, contrariamente a quanto avvenuto ieri, i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture per il giro pomeridiano che scatterò con la PS13, la Smerovisce - Grdanjci 2 di 15,72 chilometri. La prima vettura, ossia la Ford Puma Rally1 Hybrid di Gregoire Munster e Louis Louka entrerà il prova alle ore 14:31.

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica dopo la PS12