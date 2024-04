WRC | Rally Croazia, PS1: Neuville fa subito il vuoto

I leader del Mondiale 2024 sono partiti forte. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno subito lasciato il segno vincendo la prova d'apertura del Rally di Croazia, quarto appuntamento del WRC e primo completamente su asfalto della stagione in corso.

L'equipaggio di Hyundai Motorsport ha approfittato della miglior posizione di partenza in assoluto sull'asfalto, ovvero la prima, per firmare il miglior tempo e vincere la PS1, la Krasic - Sosice 1 di 23,63 chilometri, fermando il cronometro in 12'42"3.

Nonostante un sottosterzo accentuato, Neuville ha potuto sfruttare una strada non ancora resa scivolosa dai numerosi tagli, non avendo avuto vetture entrate in prova prima di lui. Questo gli ha permesso di dare il massimo e infliggere distacchi importanti a tutti.

L'unico pilota a resistere e denotare un distacco inferiore ai 10 secondi è stato Elfyn Evans, primo rivale di Neuville nella rincorsa al titolo Piloti. Il gallese di Toyota Gazoo Racing ha fatto peggio di 6"6 rispetto al belga, ma anche lui ha potuto usufruire di una buona posizione di partenza, la seconda, che lo ha aiutato a contenere il distacco.

Ottima prova invece per Sébastien Ogier, terzo a 14"5 da Neuville e autore di una stage che ha confermato ancora una volta il suo grande talento. Partito in una posizione non favorevole, Ogier è stato bravo a contenere il margine da Neuville soprattutto nella parte centrale della prova, togliendosi per di più lo sfizio di mettersi alle spalle due piloti che lo precedevano nell'entrare in speciale.

Il primo di questi è Ott Tanak, quarto con la seconda Hyundai i20 N Rally1 e più lento di 3"3 rispetto a Ogier. Chiude la Top 5 la prima Ford Puma Rally1 Hybrid, quella di Afrien Fourmaux, staccato di 2"6 dal quarto tempo di Tanak. Il francese è stato forse troppo cauto in alcune sezioni, tanto da perdere più del previsto su una superficie che, di solito, ne esalta le doti di guida.

Pessima partenza per coloro che possono essere considerati i terzi equipaggi di Toyota e Hyundai. Takamoto Katsuta non è andato oltre il sesto tempo, ma staccato di 36 secondi e 4 decimi. Un'enormità. Ma questo è niente se viene confrontato con i 50 secondi di ritardo da Neuville di cui ha dovuto prendere atto Andreas Mikkelsen.

Il norvegese è stato richiamato da Hyundai per completare una line up molto ricca, ma stando ai risultati di Esapekka Lappi firmati tra lo scorso anno e l'inizio di questo, viene da chiedersi se ci fosse davvero il bisogno di affidare la terza i20 a un pilota che non correva da anni nella classe maggiore del WRC. Non fa notizia il nono tempo e ultimo tra le Rally1 di Gregoire Munster, anche se i 7"3 di ritardo da Mikkelsen dovrebbero preoccupare... il norvegese.

Come da pronostici, inizio folgorante delle Citroen C3 Rally2 nel WRC2. Nikolay Gryazin ha ottenuto l'ottavo tempo assoluto ad appena 2"3 da Mikkelsen con una vettura ben inferiore alla i20 N Rally1 e, di conseguenza, il primo di categoria. Secondo tempo per la seconda vettura transalpina affidata a Yohan Rossel. Terzo posto per la Skoda Fabia RS Rally2 di Gus Greensmith davanti alla prima Toyota GR Yaris Rally2 affidata al finlandese Sami Pajari.