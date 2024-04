WRC | Ogier ringrazia Neuville ed Evans e vince il Rally Croazia

Sébastien Ogier ha vinto il Rally di Croazia, quarto appuntamento del WRC 2024, senza aver fatto niente di speciale per portarlo a casa. Ormai convinto di aver colto il terzo posto per non infastidire il compagno di squadra Elfyn Evans, Ogier si è trovato leader dell'evento a 2 speciali dal termine. A quel punto non ha potuto esimersi dal centrare la vittoria numero 59 della sua fantastica carriera, la seconda stagionale per Toyota Gazoo Racing dopo quella di Rovanpera al Safari.

Sebbene l'8 volte campione del mondo sia rimasto sempre molto vicino ai primi due, è giusto sottolineare come i due principali contendenti al titolo abbiano commesso un solo, ma pesante errore durante le 20 prove che ne ha pregiudicato il risultato finale.

Thierry Neuville ha comandato per larga parte l'evento, vincendo addirittura 9 prove speciali, ma nella PS18 Martijn Wydaeghe ha commesso un errore nella dettatura delle note e il belga è finito per colpire un albero, perdendo l'ala posteriore e anche l'opportunità di vincere il secondo evento dell'anno dopo aver già messo in bacheca il trofeo del vincitore del Rallye Monte-Carlo.

Una doppia beffa per Neuville, perché pochi minuti prima era stato Elfyn Evans - sempre nella PS18 - a sbagliare, finendo in testacoda in mezzo al bosco, nello stesso tratto che ha indotto all'errore Neuville.

Neuville non ha avuto modo di essere informato dell'errore del rivale: se lo avesse saputo, probabilmente non si sarebbe preso i rischi che invece ha accettato per provare a mettere al sicuro una vittoria che avrebbe meritato. Wydaeghe ha commesso uno dei rari errori da quando naviga Neuville, ovvero dal gennaio del 2021.

Se il 35enne di Hyundai Motorsport non sorride, Elfyn Evans deve essere ancora più rammaricato dell'errore, perché lo ha portato a perdere punti preziosi per il Mondiale. Il secondo posto portato a casa vale la doppietta per Toyota Gazoo Racing, ma non aiuta la sua, di classifica.

La prima, grande delusione in termini di prestazioni del fine settimana è stato Ott Tanak. L'estone continua a faticare nel prendere confidenza con la i20 N Rally1 e i risultati si sono visti sin dal venerdì, giornata in cui ha pagato più distacco dai tre piloti che si sono giocati la gara. Paradossalmente, però, Ott è il pilota ad avere guadagnato più punti nel fine settimana grazie al nuovo sistema di punteggio.

Sabato e domenica il campione del mondo 2019 ha cambiato passo, migliorandolo, ma non essendo mai in grado di fare realmente la differenza e recuperare il tempo perso per arrivare a giocarsi il podio. In Portogallo avrà una posizione di partenza perfetta per provare a riscattarsi.

Sebbene sia uno dei due piloti titolari 2024 assieme a Elfyn Evans, Takamoto Katsuta conferma la sua inadeguatezza al ruolo che ricopre. Il quinto posto finale è un regalo di Fourmaux, perché i suoi tempi sono stati così alti rispetto ai migliori che non ha mai avuto modo né di lottare per il podio, né di impensierire Ott Tanak e Adrien Fourmaux fino a quando il francese non ha commesso l'errore che lo ha tolto dalla Top 10.

Se Ott Tanak non può dirsi soddisfatto del suo fine settimana, Andreas Mikkelsen è stato forse la delusione più grande in termini di risultato dell'intero fine settimana. Il norvegese, chiamato a dare un apporto importante a Hyundai Motorsport nella rincorsa al titolo iridato Costruttori, è sempre stato più lento di Takamoto Katsuta, finendogli alle spalle senza appello.

L'impressione è che i tanti anni passati lontano dalle vetture di riferimento del WRC gli abbiano fatto perdere l'abitudine a gestire più cavalli e un'aerodinamica più sofisticata. Sorge il dubbio che, in questo weekend, Esapekka Lappi sarebbe stato forse la scelta ideale per perseguire i propri obiettivi, da parte di Hyundai.

Gara complicata per le Ford Puma Rally1 Hybrid di M-Sport Ford. Gregoire Munster ha completato la gara al settimo posto, penultimo tra le Rally1 con una gara volta a evitare errori gravi. Questa strategia gli ha regalato i primi punti della stagione colti direttamente in gara (escludendo le Power Stage e le Super Sunday).

Fine settimana dai due volti per Adrien Fourmaux. Sino alla giornata di sabato il francese ha occupato la quinta posizione nella classifica generale, ma nella prima prova di questa mattina ha commesso un errore finendo per centrare un blocco anti taglio in una curva destrorsa, rompendo la sospensione anteriore destra.

Fourmax è stato così costretto a fermarsi in prova per cercare di riparare il danno con il chiaro obiettivo di ripartire. Qualora si fosse ritirato sarebbe stato costretto a perdere i punti guadagnati nella serata di ieri. Adrien, dopo diversi minuti, è riuscito nell'impresa ed è ripartito, pur finendo fuori dalla Top 10 della classifica generale dell'evento ma salvando il bottino racimolato ieri.

Grazie ai 19 punti portati a casa in questo fine settimana, Thierry Neuville mantiene inalterato il suo margine nei confronti di Elfyn Evans. Ora il belga comanda con 86 punti contro gli 80 del rivale, dunque un vantaggio che rimane risibile. Terza posizione per Adrien Fourmaux, bravissimo a mettere una pezza all'errore commesso questa mattina e a vincere la Power Stage, firmando ben 15 punti in un fine settimana che lo vede fuori dalla Top 10 della classifica assoluta. Ott Tanak è quarto a 53 punti, 6 in meno di Fourmaux, e davanti di 8 punti rispetto alla coppia Toyota che vede appaiati Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta.

1-2 Citroen nel WRC2: Gryazin batte Rossel

Citroen Racing porta a casa il miglior risultato possibile dalla Croazia con un 1-2 delle sue C3 Rally2. Nikolay Gryazin ha comandato per tutta la durata dell'evento la classifica di categoria davanti al compagno di marca Yohan Rossel. Il francese, dopo un venerdì non facile, ha provato la rimonta nella giornata di ieri, riuscendoci parzialmente. Oggi il russo ha completato l'opera vincendo e regalando una bella soddisfazione alla Casa transalpina.

Bello il duello finale che ha visto protagonisti Sami Pajari e Gus Greensmith. Il finlandese l'ha spuntata sul filo dei decimi (appena 3 di distanza) dopo aver stretto i denti e respinto la rimonta del britannico di Skoda TokSport. L'ex pilota di M-Sport ha visto così sfumare un podio che si sarebbe meritato, ma che ha visto sfumare per via di una foratura nella giornata di ieri.

Rally di Croazia: il commento Pirelli

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli: "Abbiamo assistito a un rally meraviglioso ed emozionante, in cui era facile commettere errori. Complimenti a tutti i vincitori delle varie categorie. Dal punto di vista tecnico, il rally ha presentato le difficoltà che ci aspettavamo, sia per la scarsa aderenza del fondo stradale che per lo sporco, particolarmente significativo nella giornata di domenica".

"I pneumatici hanno risposto bene alle varie sollecitazioni, anche quando le scelte degli equipaggi si sono rivelate sbagliate, a causa delle previsioni meteo fuorvianti. La robustezza e la resistenza all'usura degli pneumatici hanno fatto sì che l'evento si svolgesse senza problemi, anche quando il sistema di ruote è stato danneggiato più volte su diverse vetture".

"Infatti, l'utilizzo dell'intera gamma di pneumatici assegnati, compresi i wet, ha fatto sì che tutte le vetture avessero a disposizione gomme nuove per affrontare la sfida della Super Sunday, che alla fine è stata decisa da due errori, del tutto comprensibili se si considera il livello della competizione e il rally ancora da decidere con tre tappe ancora da disputare".

WRC 2024 - Rally Croazia - Classifica finale