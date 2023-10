WRC | Rally Cile, PS9: Toyota sbaglia gomme. Le Hyundai sul podio

La Prova Speciale 9 del Rally del Cile, ossia la Maria de las Cruces 1 di 28,72 chilometri, ha stravolto diverse posizioni della classifica generale provvisoria dell'evento.

Tutta una questione di scelta e gestione gomme. Il risultato dell'ultima prova del giro mattutino odierno è stata determinata da questi due fattori. Il primo, ossia la scelta delle gomme da montare e portare con sé nelle tre prove del mattino cileno ha influito in maniera decisiva su quanto abbiamo osservato nella PS9.

Toyota ha scommesso sulle gomme Soft, considerate 'Prime' (quelle più adatte) in questo fine settimana, mentre Ott Tanak e le Hyundai hanno invece puntato forte sulle gomme dure. La classifica generale della stage è molto chiara: l'estone di M-Sport ha vinto la speciale davanti alle Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Teemu Suninen.

E le Toyota? distanti anni luce. La prima è quella di Kalle Rovanpera, ottava e staccata di 46"7 da Tanak. Il campione del mondo in carica ha proceduto molto lentamente per tutta la prova, in modo tale da evitare che le sue gomme potessero delaminarsi su un fondo molto insidioso.

Elfyn Evans e Takamoto Katsuta hanno fatto ancora peggio. Entrambi hanno spinto più forte del finlandese, ma hanno patito il medesimo risultato: gomme posteriori delaminate e un minuto di ritardo dai tre piloti più veloci della stage.

Questo risultato ha modificato non poco la classifica, perché Evans è passato dal secondo al quarto posto, perdendo in un colpo solo due posizioni - entrambe sul podio - e anche diversi secondi da Kalle Rovanpera, che ora è a poco meno di mezzo minuto da lui.

Ne hanno approfittato le Hyundai, con Teemu Suninen tornato in seconda posizione e Thierry Neuville che è salito sul podio virtuale, occupando il gradino più basso. Un'ottima scelta gomme della squadra diretta da Cyril Abiteboul, così com'è stata eccellente in M-Sport, con il team britannico che aveva già pensato a questa situazione nella giornata di ieri, facendo fare il giro pomeridiano a Tanak con tutte gomme Soft per risparmiare le Hard per oggi.

Stupisce invece l'errore - grave - di valutazione fatto da un team del calibro di Toyota. Il team, probabilmente, si aspettava un fondo molto meno feroce con le gomme rispetto a quello che si è rivelato oggi, ma tutti gli altri sapevano bene quanto sarebbe stato difficile affrontare i 29 chilometri della Maria de las Cruces.

Buona mattinata per Gregoire Munster, autore di un buon sesto posto nella PS9 che gli consegna la settima della classifica generale. Mattinata più difficile per l'altro esordiente al volante di una vettura Rally1, Alberto Heller, il quale ha perso due posizioni nella classifica generale, chiudendo il giro mattutino in decima piazza.

Davanti a lui si sono piazzati i due contendenti alla prima posizione del WRC2, con Oliver Solberg che è riuscito a gestire le gomme nell'ultima prova e a resistere in testa. Sami Pajari, che aveva puntato forte sulla PS9 riguardo la scelta gomme (ovviamente con le dure), si è riportato a 16"7 dal leader di categoria dopo aver subìto il sorpasso nella prima speciale della giornata a causa di gravi difficoltà di visibilità dovute alla polvere.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally del Cile termina qui. Ora i piloti potranno sistemare le rispettive vetture al Service di metà giornata e scegliere le gomme per il giro pomeridiano che si disputerà sempre sulle stesse tre prove. La PS10, ossia la Chivilingo 2 di 27,19 chilometri, scatterà alle ore 19:57 italiane.

WRC 2023 - Rally del Cile - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 Hybrid 1h47'45”9 2 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +47"8 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'03"0 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'16"8 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1'44"7 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'52"7 7 Munster/Louka Ford Puma Rally1 Hybrid +3'45"5 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +4'50"5 9 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +5'07"2 10 Heller/Allende Ford Puma Rally1 Hybrid +5'17"8