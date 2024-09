WRC | Rally Cile, PS9: Evans allunga. Neuville sale quarto

Elfyn Evans ha aspettato il momento giusto per attaccare. Lo ha fatto nella celebre Prova Speciale 9 del Rally del Cile, la Maria Las Cruces 1 di 28,31 chilometri, infliggendo distacchi molto pesanti a tutto il resto dei contendenti.

Il leader dell'evento è stato molto bravo a stringere i denti nelle due prove svolte questa mattina, salvando gli pneumatici per averli nelle migliori condizioni possibili e sfruttarli proprio nella prova più insidiosa, dura e, probabilmente, decisiva per le sorti della classifica generale di questo fine settimana.

Evans ha fermato il cronometro in 17'04"3, precedendo di 8 secondi netti Thierry Neuville, il primo dei rivali. Quasi tutti i piloti hanno dovuto fare i conti con una leggera pioggia, ma costante, scesa sin dall'inizio della speciale, ma Evans - forse esaltato dalle condizioni molto simili al rally di casa - ha estratto il classico coniglio dal cilindro, vincendo la speciale e aumentando in modo considerevole il suo vantaggio nei confronti di Kalle Rovanpera e Ott Tanak.

Ora il finlandese è a 11"3 dal gallese, mentre Tanak a 17"4. Rovanpera e l'estone rimangono comunque in piena lotta per la seconda posizione dopo il sorpasso del 2 volte iridato avvenuto nella prova precedente. Tanak dovrà fare di tutto per cogliere il secondo posto di oggi, così da poter rosicchiare un numero di punti maggiore al leader del Mondiale, Thierry Neuville.

A proposito del belga, Neuville, proprio in questa speciale, grazie al secondo tempo e al contemporaneo ottavo (a 24 secondi da lui) di Sami Pajari, è salito in quarta posizione nella classifica generale. Un risultato eccellente dopo le difficoltà incontrate ieri e, sembra, anche nel corso della mattinata. Neuville non ha voluto specificare cosa sia andato storto, ma è comunque riuscito a limitare i danni e a salire ai piedi del podio.

Un risultato ancora più importante considerando il ritiro di Sébastien Ogier avvenuto nella prova precedente dopo aver rotto il braccetto dello sterzo nell'impatto contro una grande pietra rimasta in traiettoria. Sami Pajari, così, completa la Top 5 ma ha un margine rassicurante su Gregoire Munster, oltre 21 secondi.

Adrien Fourmaux è riuscito nell'intento di superare Esapekka Lappi e ora è settimo, staccato di appena 4 decimi dal compagno di squadra Munster che si trova sesto. Il francese ha sfruttato bene le difficoltà di Lappi, il quale ha corso quasi per intero il giro mattutino senza la carrozzeria anteriore dopo averla persa nella prima parte della PS7.

Cambia tutto, ancora una volta, anche nel WRC2. E questo cambiamento potrebbe avere un valore incalcolabile nella lotta al titolo. Oliver Solberg è riuscito a superare entrambe le Citroen C3 Rally2 ufficiali di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin e ora è in testa alla gara di classe. Se Oliver dovesse riuscire a vincere, allora coglierebbe anche il titolo.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally del Cile termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture in vista del giro pomeridiano. Il rally riprenderà con la Prova Speciale 10, la Pelun 2 di 15,65 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 20:07 italiane.