WRC | Rally Cile, PS8: Rovanpera sale secondo. Ogier si ritira!

Le prove speciali del sabato al Rally del Cile erano segnate con la matita rossa sul calendario di tutti i piloti di WRC per le insidie attese, e così è stato.

La Prova Speciale 8 svolta nel pomeriggio di oggi ha visto stravolgimenti nella classifica generale e un ritiro eccellente, quello di Sébastien Ogier.

L'8 volte campione del mondo, sceso in prova per secondo, a poche centinaia di metri dalla fine della prova ha trovato una grossa pietra in traiettoria, nella percorrenza di una curva destrorsa, e l'ha centrata in pieno con la ruota anteriore destra.

Nell'impatto si è rotto il braccetto dello sterzo, così la GR Yaris Rally1 numero 17 è andata per la tangente, fermandosi contro la parete in terra della collina. Ogier e Landais non hanno potuto fare altro che constatare il problema e ritirarsi.

Si tratta di un colpo di scena ancora più importante rispetto a quello di ieri. Con questo ritiro, Ogier dovrebbe aver dato l'addio definitivo - o quasi - alla rincorsa al nono titolo iridato della carriera, restringendo la lotta per l'iride tra i piloti Hyundai.

Kalle Rovanpera ha vinto la PS8, la Lota 1 di 25,64 chilometri, e grazie a questo risultato è riuscito a superare Ott Tanak nella classifica generale. L'estone ha commesso un errore nella prima parte della speciale, finendo in una sorta di testacoda e perdendo diversi secondi dai concorrenti per la vittoria.

Così ne ha approfittato Rovanpera, ora secondo nella classifica generale e primo inseguitore di Elfyn Evans. Grazie alla grande prestazione fatta nella PS8, il 2 volte campione del mondo in carica ha recuperato 9"7 su Evans e, dopo aver superato Tanak, ora vede addirittura la possibilità di andare in testa nella prossima prova. Tra lui ed Evans c'è appena 1"8 in favore del gallese.

Importante novità anche per la settima posizione, con Esapekka Lappi sempre in difficoltà dopo aver perso la carrozzeria anteriore. Il finlandese vede avvicinarsi Adrien Fourmaux, ora a 3"7 da lui quando manca ancora una prova al termine del giro mattutino.

Cambia ancora, e tanto, la classifica generale del WRC2. Yohan Rossel è ancora il leader, ma dietro di lui non c'è più Nikolay Gryazin, bensì Oliver Solberg. Il pilota del team TokSport ha fatto meglio di entrambi i piloti di Citroen Racing, salendo al secondo posto e trovandosi ora ad appena 1"5 dalla leadership di classe.