WRC | Rally Cile, PS7: Evans torna in testa. Neuville sale in Top 5

La seconda tappa del Rally del Cile si è aperta con diverse novità. Elfyn Evans ha vinto la PS7, la Pelun 1 di 15.65 chilometri, rafforzando la sua prima posizione nella classifica generale nei confronti di Ott Tanak.

Ieri sera l'estone di Hyundai Motorsport aveva chiuso al comando, ma il tempo imposto di Evans era stato rivisto e questo, di fatto, aveva riportato il gallese in testa alla classifica generale dell'evento.

Con il risultato della PS7, Evans ha ora 7"1 di vantaggio su Tanak nella lotta che da inseguitore lo vede ora lepre. Un brutto colpo per il campione del mondo 2019, perché vede svanire - almeno in via momentanea - punti importanti per tenere viva la lotta per il titolo iridato Piloti.

Un'altra brutta notizia per Tanak è il quinto posto nella generale artigliato da Thierry Neuville. Il belga, quinto in prova ma molto vicino ai primi, ha approfittato di una brutta prestazione di Gregoire Munster per recuperare i 19 secondi che lo separavano dal quinto posto e artigliare la posizione.

Per il leader del Mondiale una bella notizia in vista delle due prove più impegnative per le gomme, le vetture e gli equipaggi dell'intero rally. Inoltre ora Neuville potrebbe decidere di provare l'assalto al quarto posto, ora nelle mani di Sami Pajari. Tra i due ci sono 11"3 in favore del finlandese, ma la difficoltà delle stage potrebbe aprire anche questo scenario.

Da segnalare l'inconveniente che ha portato Esapekka Lappi a perdere paraurti anteriore, mascherina e gruppi ottici anteriori, in un colpo solo a causa di un urto avvenuto in un taglio. La i20 N Rally1 numero 4 è arrivata al traguardo della prova con il radiatore e tutte le sue componenti in bella vista, non più riparate dalla carrozzeria. Per Lappi un problema non da poco, perché non potrà usufruire nemmeno dell'aiuto dell'aerodinamica.

Continua a spingere forte Sébastien Ogier, con il preciso intento di recuperare posizioni nella classifica generale in seguito alla foratura che gli ha fatto perdere quasi due minuti nella giornata di ieri. Ora il francese ha 17"5 di ritardo da Adrien Fourmaux, che lo precede all'ottavo posto.

Cambia tutto anche nel WRC2, con Yohan Rossel che ha firmato una grande prestazione e ora si trova leader dell'evento nella categoria. Il pilota di Citroen Racing ha sbaragliato la concorrenza, portandosi davanti a tutti con 1"3 di vantaggio sul compagno di squadra ed ex leader di classe Nikolay Gryazin, per una doppietta tutta Citroen. Oliver Solberg, però, è a contatto con i due, tanto da essere a 3 secondi dal secondo posto e a 4"3 dal primo.