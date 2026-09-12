WRC | Rally Cile, PS7-9: Solberg risponde alle minacce dei rivali, Ogier vede il podio

Oliver Solberg ed Elliott Edmondson sono ancora al comando di un Rally del Paraguay tiratissimo che ha visto i protagonisti del WRC tornare in azione sugli sterrati sudamericani per i primi tre percorsi della Tappa 2.

Il sole è salito alto nel cielo asciugando il fondo e la giornata è cominciata con il duo Ogier/Landais in grande spolvero, ad aggiudicarsi PS7 'Pelún 1' (15,65km) e PS8 'Lota 1' (25,64km), e conquistando momentaneamente la terza posizione in classifica generale al volante della Toyota #1.

Nella PS9 'María Las Cruces 1' (28,31km) è arrivata però la risposta di Solberg/Edmondson, che dopo un inizio in difficoltà tra mancanza di aderenza e troppe sbandate hanno ottenuto il successo cronometrico davanti ai compagni di squadra Evans/Martin, i quali scendono nuovamente a +10"1 dalla vetta dopo che avevano cominciato ad avvicinarla con ottime prestazioni nelle prime due tratte.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Le note dolenti sono invece appannaggio di Neuville/Wydaeghe, che hanno capottato la loro Hyundai nella PS7 lasciando così i colleghi Fourmaux/Coria ad essere gli unici portacolori della Casa coreana ad incrociare le armi contro la truppa Toyota per le posizioni che contano.

I francesi, che distano 18"1 dal primato, sono stati ottimi terzi nella PS9 tornando davanti ad Ogier/Landais per 1"9; questi ultimi hanno un buon vantaggio di 30"5 sulla Yaris di Pajari/Salminen che è quinta.

Sale al sesto posto la Hyundai di Lappi/Mälkönen (+3'13"7), approfittando anche dei guai in cui sono incappati gli equipaggi di M-Sport: McErlean/Treacy hanno accusato la foratura della posteriore sinistra sulla loro Ford nella PS7 perdendo un sacco di tempo, ma chiudendo la mattinata settimi, mentre ben peggio è andata ad Armstrong/Byrne, colti in fallo nella PS8 ribaltandosi su un fianco e terminando con la Puma seriamente danneggiata nella parte anteriore, alzando così bandiera bianca.

Intanto segnaliamo il rientro in gara di Katsuta/Fulton, ai quali tocca entrare in azione per primi con la loro Toyota dopo il K.O. avvenuto nella giornata di venerdì che li relega all'ultimo posto della graduatoria.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai

Anche in Classe WRC2 subito un cambiamento nella PS7: Gryazin/Aleksandrov si sono ribaltati e la loro Lancia ne è uscita troppo malconcia per continuare. Questo ha dato modo ai loro compagni di squadra Rossel/Dunand di prendere il comando con l'altra Ypsilon, dopo essersi messi alle spalle la Škoda di Toksport WRT condotta da Virves/Viilo, che ora inseguono in piazza d'onore a +32"3 dalla vetta.

Sul podio troviamo anche Gill/Brkic armati di Škoda, che cercano di tenere a bada la minacciosa Toyota di Greensmith/Andersson, mentre Martínez/García (Škoda) hanno superato Heller/Allende (Toyota) nella battaglia per la Top5.

Ora pausa pranzo e sistemazioni al Parco Assistenza di Concepción, prima di ricominciare alle ore 15;08 locali (le 20;08 italiane) con la ripetizione dei tre percorsi appena conclusi.

WRC - Rally del Cile: Classifica Generale dopo la PS9