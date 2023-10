WRC | Rally Cile, PS7-8: Tanak allunga, Evans sale secondo

La seconda tappa del Rally del Cile è partita nel primo pomeriggio di oggi con le prime due prove speciali, la PS7 Chivilingo 1 di 27,19 chilometri e la PS8 Rio Lia 1 di 21,09 chilometri. Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno deciso che questo fosse il momento opportuno per dare una sterzata alla corsa, quello decisivo per le sorti dell'evento.

L'equipaggio di M-Sport ha firmato il secondo tempo nella PS7, vinta da Kalle Rovanpera, e hanno poi firmato lo scratch nella stage successiva con un gran tempo, un 13'59"0 con cui hanno annichilito la concorrenza.

Dietro di loro, il primo dei rivali - Elfyn Evans - si è dovuto accontentare del secondo posto a 6"8 dai leader dell'evento sudamericano. Ora Tanak ha un margine di 20"6 proprio sul gallese nella classifica generale quando manca una prova al termine del giro mattutino formato da tre speciali.

Elfyn Evans può consolarsi per aver artigliato la piazza d'onore. Un risultato molto importante in ottica Mondiale, perché al momento gli permetterebbe di guadagnare più punti nei confronti di Kalle Rovanpera, fermo al quinto posto.

Mattinata molto difficile per Teemu Suninen. Ieri il finlandese aveva chiuso al secondo posto, a pochi secondi da Tanak. Oggi, a causa di un assetto lontano dalle sue preferenze, ha perso diversi secondi dall'estone e anche la seconda posizione. Tanto sottosterzo che, in certe occasioni, diventa sovrasterzo: simile a quanto provato ieri da Neuville nel giro mattutino della prima tappa.

A proposito del belga, nella PS7 ha patito una foratura dopo 10 chilometri ed è stato costretto a cedere la quarta posizione a Rovanpera, ma nella PS8 si è rifatto con gli interessi riprendendosi la quarta posizione. La sensazione, però, è che la PS9 deciderà chi dei due chiuderà il giro quarto, ossia chi avrà gestito meglio le gomme e Neuville, con una in meno per via della foratura, non partirà certo favorito.

Cambia tutto anche nel WRC2, con Oliver Solberg che ha approfittato delle difficoltà di Sami Pajari dovute alla scarsa visibilità indotta dalla polvere per riprendersi la prima posizione nella classifica di categoria. Il giovane finlandese del team TokSport è stato autore di una prova molto lenta, in cui è stato costretto a fermarsi per ben due volte a causa della mancanza di visibilità.

Dopo le prime due prove di oggi, Pajari ha ora un ritardo di oltre mezzo minuti da Solberg, il quale ha anche saputo governare un testacoda al meglio nella PS7. Gus Greensmith, terzo, si sta avvicinando al compagno di squadra Pajari, ma il distacco che c'è ancora tra i due è di 19"5.