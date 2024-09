WRC | Rally Cile, PS6: Tanak chiude in testa con 4 decimi su Evans

Ott Tanak chiude in testa la prima tappa del Rally del Cile, ma con il brivido. Il pilota di Hyundai Motorsport, dopo aver ottenuto la leadership nella prova precedente, l'ha quasi persa nell'ultima stage di oggi, la PS6 San Rosendo 2 di 23,32 chilometri, chiudendo però davanti a tutti con appena 4 decimi di vantaggio su Elfyn Evans.

Il gallese di Toyota Gazoo Racing ha fatto segnare il terzo tempo di speciale, mentre il campione del mondo 2019 non è andato oltre il sesto, perdendo 2"1 dal rivale. Questo però è bastato per restare davanti e così, domani, entrerà in prova per ultimo in tutte e 6 le prove previste dal programma di sabato. Un vantaggio non da poco, per cercare di portare a casa un altro successo in Cile e, soprattutto, tenere aperte le sue speranze di titolo.

Dietro i duellanti per il primo posto, Kalle Rovanpera è riuscito a difendere la terza posizione dagli assalti dei due piloti che lo seguono, ovvero il giovane connazionale Sami Pajari, alla seconda apparizione della carriera su una Rally1, e Gregoire Munster con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid in classifica.

Proprio Pajari e Munster si sono resi protagonisti dell'ultimo sorpasso di giornata in Top 10, con il finnico che ha superato l'olandese in extremis, anche se tra i due c'è appena 1"4.

Nonostante le grandi difficoltà incontrate oggi, Thierry Neuville chiude la tappa in sesta posizione, anche se staccato di quasi 20 secondi dalla Top 5. Domani recuperare su chi lo precede potrebbe rivelarsi impresa ardua, ma dovrà provare a farlo per non perdere troppi punti da Tanak nel Mondiale Piloti.

Se l'estone potrà rappresentare un problema per il leader del Mondiale, l'errore commesso oggi da Sébastien Ogier potrebbe avere tolto di mezzo definitivamente dalla lotta per il titolo l'8 volte campione del mondo. La sbavatura fatta dal francese è costata una gomma e quasi 2 minuti, troppo per pensare a un recupero tale da riaprire i giochi.

Sfortunato invece Adrien Fourmaux. Nonostante l'ottima giornata, il francese di M-Sport ha chiuso ottavo a causa di una penalità di 1 minuto comminatagli dai commissari per essere arrivato in ritardo al Controllo Orario della PS5 con 6 minuti di ritardo. Il motivo? Un guasto all'alternatore e un ulteriore problema a un cablaggio sorto durante la prima riparazione. Una beffa, per un equipaggio che si sta dimostrando degno contendente di un WRC che ha un estremo bisogno di volti nuovi e competitivi.

Per quanto riguarda il WRC2, Nikolay Gryazin chiude in testa con 10"2 di vantaggio su Oliver Solberg, ma anche dopo aver giocato un jolly considerevole proprio nella PS6. Il russo, che corre con licenza bulgara, ha quasi capottato la sua Citroen C3 Rally2 in un tratto guidato. Solo una buona manovra lo ha salvato da quella che sembrava la fine della sua gara. Oltre alla leadership di Gryazin, Citroen può sorridere anche per il terzo posto di Yohan Rossel, ormai a un passo dal secondo gradino del podio di categoria ora distante solo 1"3.

La prima tappa del Rally del Cile 2024 termina qui. La seconda comincerà domani con la Prova Speciale 7, la Pelun 1 di 15,65 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 14:07 italiane.

WRC 2024 - Rally del Cile - Classifica dopo la PS6