WRC | Rally Cile, PS6: Tanak chiude davanti a Suninen

Ott Tanak e Martin Jarveoja confermano il loro feeling con il Rally del Cile chiudendo meritatamente in testa la prima tappa del terzultimo evento del WRC 2023, l'ultimo della stagione su suolo americano e su sterrato.

L'equipaggio del team M-Sport Ford ha mandato in archivio la giornata vincendo con autorità la PS6 Rio Claro 2 di 23,32 chilometri, aumentando così il loro margine sui diretti rivali per il successo dell'evento.

Teemu Suninen e Mikko Markkula, primi inseguitori degli estoni, hanno firmato il secondo tempo di speciale, ma staccato di 3"1. Ciò significa che domattina (pomeriggio italiano) Tanak scatterà per la seconda tappa con un margine di 4"2 sui finlandesi di Hyundai Motorsport.

Sia per Tanak che per Suninen la giornata odierna è stata molto proficua. Il primo dei due viene da una serie di delusioni che potrebbero anche indurlo a pensare di sondare il mercato in vista della prossima stagione, mentre il secondo è alla ricerca del primo podio da quando corre al volante della i20 N Rally1.

Dietro i primi due Elfyn Evans mantiene saldamente la terza posizione, sebbene ora abbia un ritardo di 12"7 da Ott Tanak e di 8"5 da Teemu Suninen. Il gallese di Toyota Racing non è riuscito a replicare quanto di buono fatto nel giro mattutino e a rimanere in lotta per il primo posto.

Il margine che Evans ha con il primo dei suoi rivali per il podio è però confortante, perché Thierry Neuville è a 15 secondi netti da lui. Il belga si è tolto la soddisfazione di superare Kalle Rovanpera proprio nell'ultima speciale. Un sorpasso di prestazione, ma anche avvenuto per via di un errore commesso da Rovanpera nel corso della sua prova.

Il finlandese ha perso il posteriore della sua GR Yaris, facendo un mezzo testacoda. Fortunatamente per lui, il posteriore della sua macchina non ha urtato nulla di solido, altrimenti avrebbe potuto anche ritirarsi con danni alle sospensioni. Il sorpasso nella classifica generale fatto da Neuville è stato però importante per Evans, che ora ha tra sé e il rivale un pilota che può rubare qualche punto a Kalle.

Fuori dalla Top 5 Takamoto Katsuta, autore di una giornata costellata da piccole imprecisioni che lo hanno portato a oltre 45 secondi di distacco da Tanak dopo appena 6 prove. Il giapponese è però a 6"9 da un Rovanpera apparso in difficoltà nell'aprire le prove pomeridiane di oggi.

Da sottolineare la prova di Gregoire Munster. L'olandese, esordiente al volante di una vettura Rally1 - una Ford Puma realizzata da M-Sport - si trova in settima piazza a poco più di un minuto e mezzo dal leader della classifica generale. Buoni alcuni riscontri cronometrici nel corso della giornata, sebbene sia a corto di esperienza al volante di queste vetture.

Meno bene invece Alberto Heller, idolo di casa anche lui all'esordio con una Rally1. Il cileno è decimo, preceduto dai due contendenti alla prima posizione del WRC2. A tal proposito, Sami Pajari è stato autore di una giornata perfetta in cui ha potuto spingere e creare un buon margine nei confronti del primo degli inseguitori, Oliver Solberg.

Pajari ha vinto diverse prove nella categoria, ma il norvegese non ha mai mollato, nemmeno quando, nelle ultime due prove della giornata, ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra della sua Skoda Fabia RS Rally2. Il duello tra i due proseguirà certamente domani, ma questo Pajari sta iniziando a lanciare segnali molto confortanti in vista del futuro suo e della classe regina del WRC che, prima o poi, dovrà affrontare un ricambio generazionale molto importante.

La prima tappa del Rally del Cile termina qui. L'evento riprenderà domani con la Prova Speciale 7, la Chivilingo 1 di 27,19 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 12:57 italiane, dunque nel primo pomeriggio.