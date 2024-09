WRC | Rally Cile, PS4: gomma delaminata per Lappi. Tanak secondo

Sébastien Ogier non ci sta. Nonostante l'errore nella prova che ha concluso il giro mattutino al Rally del Cile, l'8 volte iridato ha addirittura aumentato il suo passo, consapevole ormai di non avere più nulla da perdere.

Il campione di Gap ha vinto la Prova Speciale 4, la Pulperia 2 di 19,72 chilometri, infiggendo anche in questo caso distacchi molto pesanti a tutti. Solo Ott Tanak è riuscito a contenere il suo ritardo sotto i 6 secondi. Tutti gli altri, a partire da Elfyn Evans, terzo, sono oltre i 10 secondi di distacco dal francese di Toyota Gazoo Racing.

Ogier, grazie a questa prestazione, ha già riguadagnato la Top 10. Si trova nono, preceduto di oltre un minuto da Esapekka Lappi. Il finlandese di Hyundai Motorsport è stato rallentato da una gomma delaminata, la posteriore destra (era Soft) che ha ceduto mentre il finnico era su un rettilineo. Questo lo ha portato a perdere quasi mezzo minuto dai migliori.

Grazie al secondo posto in prova, invece, Tanak ha guadagnato la seconda posizione nella classifica generale dell'evento, sfruttando anche un errore di Kalle Rovanpera. Il 2 volte iridato in carica ha commesso un errore nel settore centrale della speciale, finendo per dover riprendere il giusto senso di marcia. Questo gli è costato 15"8 dai migliori e la seconda piazza.

Ne guadagna due, invece, un ottimo Adrien Fourmaux. Il francese di M-Sport, dopo un avvio in sordina, ha firmato una buona prova nel primo pomeriggio cileno, superando in un colpo solo sia il compagno di squadra Gregoire Munster che Sami Pajari.

Sesto tempo di speciale per Thierry Neuville, il quale continua a faticare nell'aprire le prove di oggi lamentando un grip molto basso. Ma è normale, perché non solo deve pulire il fondo, ma si trova anche a dover trovare la giusta quadra d'assetto avendo scelto di correre questo pomeriggio con 2 ruote di scorta contro la sola scelta da quasi tutti gli avversari.

Questa è stata comunque una scelta avveduta per evitare il ritiro come invece è occorso a Martins Sesks al termine della PS3 per essere rimasto senza almeno 4 gomme integre a causa di una doppia foratura.