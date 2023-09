WRC | Rally Cile, PS4-5: Tanak va in testa. Suninen vicino

L'incerto venerdì al Rally del Cile prosegue regalando cambi di leadership senza soluzione di continuità. Teemu Suninen e Ott Tanak si sono scambiati la prima posizione nelle prime due prove del giro pomeridiano, riuscendo inoltre a staccare quel tanto che basta Elfyn Evans per far diventare la lotta per il primo posto un duello tra loro.

Suninen ha vinto la PS4, la Pulperia 2 di 19,77 chilometri, andando in testa con 3"8 di vantaggio su Tanak. Il pilota di M-Sport, forte anche della scelta gomme (6 Soft selezionate per il giro contro la scelta mista di tutti gli altri) ha risposto vincendo la PS5, la Rere 2 di 13,34 chilometri.

Il risultato ha portato Tanak in testa con 1"1 su Suninen, autore comunque di una giornata quasi perfetta, almeno sino a ora. Per definire il leader al termine della prima tappa dell'evento sudamericano sarà necessario aspettare la prossima prova, l'ultima di giornata.

Elfyn Evans, in realtà, non è così lontano dai primi due. Il suo divario è di 6"2 da Tanak, ma in appena due speciali ha perso prima la leadership e poi anche il secondo posto. Ora la sua posizione di partenza è diventata più penalizzante rispetto al giro mattutino e anche piloti come Thierry Neuville hanno iniziato ad avere un passo migliore.

Non a caso il belga, dopo aver risolto parzialmente i suoi problemi di bilanciamento, si è trovato a ottenere un terzo e un secondo posto di speciale, avvicinandosi non poco alla quarta posizione nella classifica generale ora nelle mani del campione del mondo in carica Kalle Rovanpera.

Evans, impossibilitato a recuperare posizioni, deve sperare che il belga riesca a prendere e superare il compagno di squadra per poter guadagnare più punti su di lui nella lotta per il titolo iridato Piloti. Il pilota di Hyundai Motorsport ha un ritardo di 3 secondi netti dalla posizione ai piedi del podio.

Takamoto Katsuta è scampato a un potenziale incidente rimediando con una manovra buona quanto fortunata. Dopo essere atterrato da un salto, la sua GR Yaris Rally1 ha puntato con il muso verso sinistra. Il giapponese ha controsterzato per cercare di controllare la macchina, ma il muso ha risposto puntando dalla parte opposta.

A quel punto la Yaris numero 18 è salita su un terrapieno, trovando però grip e aiutando Katsuta a tornare sulla sede stradale. Questo è costato al giapponese poco meno di 10 secondi, ma il rischio di incidente è stato molto elevato.

Grande avvio di pomeriggio per Sami Pajari. La giovane stella finlandese ha vinto entrambe le prove nel WRC2, allontanando così Oliver Solberg. Il norvegese ha cercato di salvaguardare le gomme, ma Pajari sembra aver trovato qualcosa nell'assetto dopo il Service di metà giornata che lo ha portato ad aprire un gap di quasi 10 secondi dal primo dei rivali.