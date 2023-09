WRC | Rally Cile, PS3: Evans si ripete. Loubet capotta

Elfyn Evans ha tutta l'intenzione di provare fino in fondo a impensierire Kalle Rovanpera nella lotta al titolo iridato Piloti WRC 2023. Il pilota gallese ha vinto anche la PS3 del Rally del Cile, la Rio Claro 2 di 23,32 chilometri, rendendo più salda la sua leadership dell'evento.

Evans ha fermato il cronometro in 12'32"0, risultando più rapido di appena 9 decimi nei confronti di Ott Tanak, ma sufficienti per vincere la seconda prova consecutiva e rendere leggermente più salda la sua prima posizione al termine del giro mattutino.

Il gallese ha ora un vantaggio di 2"6 secondi sui primi rivali nella classifica generale, ossia Teemu Suninen e Mikko Markkula sulla prima Hyundai i20 N Rally1, ma anche Tanak è vicinissimo, perché terzo e distante appena 1 decimo dall'equipaggio finlandese.

Una mattina in cui i primi tre equipaggi si sono scambiati la leadership, pur rimanendo molto vicini tra loro. Non a caso sono stati loro a firmare i tre migliori tempi anche nella PS3, con Kalle Rovanpera quarto ma staccato già di diversi secondi.

Il campione del mondo in carica ha denotato un gap di 7 secondi netti da Evans nella stage, mentre nella classifica generale è quarto a 13"6 dopo tre prove. Eppure va sottolineato come il giovane finlandese stia gestendo molto bene le prove pur essendo costretto ad aprire tutte le stage di oggi e a pulire il percorso per chi entra dopo di lui.

Rovanpera, così come Thierry Neuville (ancora in crisi con l'assetto) dietro di lui, sono stati in grado di recuperare una posizione sfruttando l'incidente che ha avuto come protagonisti Pierre-Louis Loubet e Nicolas Gilsoul. Al chilometro 14 l'equipaggio di M-Sport ha perso il controllo della propria Ford Puma Rally1 Hybrid ed è finito per capottare più volte.

L'evoluzione della vettura americana è finita contro una schiera di alberi, distruggendola. Fortunatamente sia Loubet che Gilsoul sono usciti incolumi dall'incidente, ma così come Lappi, sarà difficile che domani possano riprendere la gara.

Takamoto Katsuta, al pari di Neuville, sembra essere in difficoltà con il bilanciamento della macchina e, quindi, con la confidenza di guida. Il giapponese è sesto davanti a Gregoire Munster, settimo all'esordio al volante di una vettura Rally1, nel suo caso una Ford Puma Rally1 realizzata da M-Sport.

L'olandese è a 52"7 dal vertice, ma ha fatto segnare qualche parziale interessante, perdendo forse meno di quanto previsto. Inoltre Munster ha dovuto fare a meno dell'utilizzo dell'ibrido per qualche chilometro e del turbo a causa di un piccolo guasto. Meno efficace l'altro esordiente del weekend, l'idolo di casa Alberto Heller, solo decimo assoluto e più lento di quasi 20 secondi rispetto a Munster.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg è in piena rimonta dopo il testacoda che nella PS2 gli ha fatto perdere la testa della classifica di categoria. Il norvegese, secondo, si è riportato a 2"4 dal leader Sami Pajari, in una lotta circoscritta alle Skoda Fabia RS Rally2. Il terzo posto, infatti, è nelle mani di Nikolay Gryazin, mentre Gus Greensmith è quarto.

Il giro mattutino della prima tappa del Rally del Cile termina qui. Il rally riprenderà nella serata italiana con la PS4, la Pulperia 2 di 19,77 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, entrerà in prova alle ore 19:42 italiane.