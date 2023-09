WRC | Rally Cile, PS2: testacoda per Tanak. Evans va in testa

Ott Tanak sbaglia e la leadership del Rally del Cile passa subito di mano. Elfyn Evans ha vinto la Prova Speciale 2 dell'evento sudamericano, la Rere 1 di 13,34 chilometri (la prova più corta di oggi), diventando lui il riferimento della classifica generale.

Il gallese di Toyota Racing ha fermato il cronometro in 6'52"9, risultando 1"5 più rapido del rivale per il titolo iridato, il compagno di squadra Kalle Rovanpera. In una prova disputata su un fondo misto, ossia secco e in parte fangoso per le piogge dei giorni scorso, Evans ha continuato a spingere per aprire il divario più ampio possibile da Kalle e pensare di poterlo gestire già nella seconda tappa prevista domani.

Rovanpera, dal canto suo, ha firmato un'ottima prova pur avendo aperto la speciale, tanto da mettersi tutti alle spalle meno il compagno di squadra, ossia il rivale per eccellenza da qui al termine della stagione che si concluderà in Giappone, a novembre.

Continua a ben figurare Pierre-Louis Loubet, terzo sfruttando bene un'ottima posizione di partenza. Grazie a questo risultato, il transalpino è risultato il pilota di M-Sport meglio piazzato per via di un errore commesso da Ott Tanak.

L'ormai ex leader del rally, nell'ultimo settore della prova, è andato in testacoda perdendo il posteriore della sua Ford Puma durante una curva destrorsa. Fortunatamente per lui, è rimasto in strada senza urtare nulla, così ha potuto ripartire e concludere la speciale, pur perdendo la leadership e il secondo posto nella classifica generale.

Thierry Neuville è andato un po' meglio rispetto alla speciale precedente. Il quarto posto a 2"5 da Evans lo dimostra, ma lui stesso ha sottolineato come serva cambiare ancora diverse cose dell'assetto, soprattutto lavorando sulle sospensioni, per trovare quel grip che avrebbe voluto avere sin dalla prima speciale dell'evento.

Anche Teemu Suninen non è stato autore di una prova impeccabile. Primo al primo intermedio della prova, il finlandese di Hyundai Motorsport ha poi sbagliato l'approccio a un ponte, perdendo diversi secondi che lo hanno portato a chiudere quinto, a 2"9 da Evans.

Questo risultato lo porta a rimanere in seconda posizione nella classifica generale, ma la leadership è distante appena un decimo di secondo. Già nell'ultima prova del giro mattutino odierno, tutto potrebbe cambiare. Magari in suo favore.

Da sottolineare il buon tempo di Gregoire Munster, all'esordio in questo fine settimana al volante di una vettura Rally1 ibrida. Dopo aver riscontrato guai alle componenti elettriche e al turbo del motore Ford, l'olandese sembra aver trovato risposte da quest'ultimo e il tempo di questa speciale è stato una buona iniezione di fiducia per il prosieguo della sua avventura. Non male anche l'altro esordiente su una Rally1, l'idolo di casa Alberto Heller, ma più lento di 3"4 rispetto a Munster.

Cambio al vertice nel WRC2, con Sami Pajari nuovo leader. Il finlandese di Skoda TokSport ha colto il miglior tempo di categoria, ma è stato aiutato anche dai testacoda di Oliver Solberg e Yohan Rossel.