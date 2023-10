WRC | Rally Cile, PS15: incidente di Suninen. Neuville secondo

Thierry Neuville ha concesso il tris vincendo la terza speciale consecutiva al Rally del Cile 2023, in quello che, almeno per ora, è un percorso netto che lo sta portando a consolidare una posizione sul podio.

A tal proposito, proprio il suo piazzamento nella classifica generale è appena mutato. Teemu Suninen, compagno di squadra del belga e secondo nella generale sino all'inizio della PS15 Las Pataguas 2 di 13,20 chilometri, è stato costretto al ritiro.

Il finlandese è stato autore di un errore nel corso della speciale che lo ha portato prima a rompere il braccetto dello sterzo, poi a uscire di strada, facendo finire in un fossato a sinistra del percorso la sua Hyundai i20 N Rally1. Suninen stava cercando di difendersi dagli attacchi di Neuville, deciso più che mai a prendersi la seconda posizione.

Un eccesso di foga è stato probabilmente ciò che ha beffato l'ex pilota di M-Sport, costretto a veder sfumare quello che sarebbe stato il primo podio da quando corre per il team di Alzenau con la i20 N Rally1.

Del ritiro di Suninen, come detto, ne ha approfittato Neuville per salire in seconda posizione nella classifica generale, ma non solo. Anche Elfyn Evans ringrazia quanto accaduto perché è riuscito a entrare in zona podio proprio quando sembrava tutto perduto a causa dell'errore di strategia gomme commesso ieri mattina da Toyota Racing.

Guadagnano una posizione anche Kalle Rovanpera, ora quarto, e Takamoto Katsuta, quinto. Entrambi, però, sono molto distanti dai piloti che li precedono e non avranno opportunità di risalire altre posizioni se non per mezzo di errori di equipaggi che sono meglio piazzati di loro.

Rovanpera ha cercato di salvaguardare al meglio le gomme nel corso della PS15 per poi dare tutto nella Power Stage e cercare di portare a casa punti extra, avvicinandosi così ancora di più al secondo titolo mondiale della sua carriera.

In tutto questo, Ott Tanak continua a gestire in grande vantaggio che ha costruito nella giornata di ieri ed è a un passo dalla seconda vittoria della stagione. Resta da capire se proverà a vincere la Power Stage per prendere altri 5 punti aggiuntivi o se si accontenterà della vittoria, essendo ormai lontano dalla lotta per il titolo.