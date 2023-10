WRC | Rally Cile, PS13-14: Neuville vede il secondo posto

L'ultimo giorno di gara al Rally del Cile si è aperto nel segno di Thierry Neuville. Il pilota belga ha vinto le prime due speciali che hanno composto il giro mattutino, la PS13 Las Pataguas 1 di 13,20 chilometri e la El Ponen 1 di 13,86 chilometri.

Un 1-2 molto pesante, perché il suo ritmo è risultato inarrivabile per tutti e, soprattutto, lo ha avvicinato in maniera sensibile al secondo posto nella classifica generale ancora occupato dal compagno di squadra Teemu Suninen.

Neuville aveva iniziato la giornata con un ritardo dal secondo posto pari a 13"9, ma i due successi di speciale firmati oggi lo hanno portato a 6"7 dal compagno di squadra. Ormai da ieri, Suninen non riesce a fare ciò che invece gli era riuscito perfettamente nella giornata di venerdì, ovvero avere un passo veloce al punto da competere con il 35enne di Sankt Vith.

La lotta per la piazza d'onore è l'unica rimasta realmente accesa in una classifica generale plafonata. Ott Tanak si sta involando verso il secondo successo stagionale: entrerà nella PS15, la penultima dell'evento, con un margine di oltre 51 secondi sul primo dei rivali.

I due piloti Hyundai che lo seguono, inoltre, potranno stare tranquilli. Elfyn Evans, quarto al volante della prima Toyota GR Yaris Rally1 in classifica, è quarto e staccato di 21 secondi da Neuville. Kalle Rovanpera è ormai deciso ad accontentarsi del quinto posto, considerando che in questo fine settimana perderà pochi punti dall'unico rivale per il titolo iridato, ossia proprio Evans che lo precede di una posizione.

Quasi tutto deciso anche nel WRC2, con Oliver Solberg che guida la tripletta Skoda davanti a Gus Greensmith e Sami Pajari. Il norvegese del team Monster Skoda ha un margine di 23"1 sull'ex pilota di M-Sport. Greensmith, a sua volta, ha 22"5 su Pajari. Yohan Rossel, quarto con la prima Citroen C3 Rally2, è a più di mezzo minuto dal gradino più basso del podio di categoria.