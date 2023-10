WRC | Rally Cile, PS10-12: Tanak domina. Neuville respinge Evans

Il giro pomeridiano della seconda tappa del Rally del Cile è stata una melina, tanto per utilizzare un gergo calcistico, protrattasi sino alla PS12, l'ultima del giro e della giornata, in cui tutti i piloti hanno dato fuoco alle polveri e sfruttato ogni minimo millimetro di battistrada delle loro gomme per cercare di fare la differenza e trarre benefici.

Nella speciale dove tutto sarebbe potuto cambiare - al pari del primo giro sempre sulla Maria de las Cruces - nulla è cambiato. Ott Tanak ha vinto la prova con il tempo di 17'20"5, ben 7"8 più rapido del primo dei rivali, Thierry Neuville.

Grazie a questo risultato, l'estone di M-Sport s'è messo in tasca il secondo successo stagionale dopo aver trionfato sulle nevi della Svezia lo scorso febbraio. Il margine su Teemu Suninen, primo inseguitore nella classifica generale, è salito a 58"3. Tutti gli altri sono a oltre un minuto.

Se il successo di Tanak in Cile non è più in discussione, differente la storia per quanto riguarda il duello per il secondo posto che ha coinvolto Thierry Neuville ed Elfyn Evans. Il gallese di Toyota Racing ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi al belga nella PS10 e nella PS11, ma ha chiesto troppo alle sue gomme.

Neuville, invece, le ha gestite perfettamente e quando ha visto ridursi il suo margine sul rivale era consapevole che avrebbe poi potuto ampliarlo nuovamente nell'ultima prova. E così è stato.

Neuville ha fatto meglio di Evans nella PS12 con un margine di 5 secondi. Questo significa che domani i due partiranno staccati di 10"7 ed Evans sarà chiamato a un'impresa, perché tra poco meno di 24 ore sarà Neuville ad avere una posizione di partenza in prova più vantaggiosa.

Kalle Rovanpera ha invece dovuto fare i conti con la polvere alzata da Gregoire Munster, che ha corso gran parte della prova la lunga PS12 - a qualche centinaio di metri davanti a lui. L'olandese ha commesso un errore a inizio speciale, rovinando una gomma. A quel punto ha deciso di non fermarsi a sostituirla, facendo passare Takamoto Katsuta una volta avvicinatosi, ma non Rovanpera. Con questo inconveniente, Munster ha perso la Top 10.

Il campione del mondo in carica, anche per via del quarto posto di Evans, potrebbe accontentarsi del piazzamento: se le cose dovessero restare così anche domani, sarebbe sufficiente per fare un altro passo verso il secondo titolo iridato della sua carriera.

Anonima giornata di gara per Takamoto Katsuta, al pari della giornata di ieri. Il giapponese di Toyota Racing è sesto assoluto, ma a oltre 4 minuti da Tanak e a oltre un minuto e mezzo da Rovanpera che lo precede.

Cambia tutto, ancora una volta, nel WRC2. Oliver Solberg ha concluso al primo posto in una giornata che inizialmente sembrava poter sorridere di nuovo a Sami Pajari. Il giovane finlandese del team TokSport ha faticato oltre il dovuto in una situazione simile a quella vissuta da Rovanpera nella PS12, con la scarsa visibilità a farla da padrone.

Il norvegese, invece, si è ripreso la vetta dopo averla persa ieri e ha costreuito un vantaggio di 25"3 sul primo degli inseguitori, il compagno di marca e pilota del team TokSport, Gus Greensmith. Terzo posto per Pajari, staccato di 18"6 dal pilota britannico ex M-Sport.

La seconda tappa del Rally del Cile termina qui. La gara riprenderà domani con la Prova Speciale 13 Las Pataguas 1 di 13,20 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 13:07 italiane.