WRC | Rally Cile, PS10-12: allungo di Solberg, Ogier sale terzo

La Tappa 2 del Rally del Paraguay si conclude con Oliver Solberg ed Elliott Edmondson che rimangono al comando di questo dodicesimo evento del WRC, accumulando vantaggio sugli agguerriti inseguitori quando mancano ormai le ultime quattro prove di domenica da affrontare.

Il sabato pomeriggio sudamericano si è svolto in fotocopia a quanto visto in mattinata, con Ogier/Landais che hanno vinto nuovamente le ripetizioni dei percorsi 'Pelún 1' (15,65km) e 'Lota 1' (25,64km) come PS10 e 11 al volante della loro Toyota, lasciando invece ai compagni di squadra e leader della classifica assoluta il successo cronometrico nella PS12 'María Las Cruces 1' (28,31km).

Con questa prestazione, unita all'ottimo secondo crono nella PS11 e al quarto nella PS10, Solberg/Edmondson allungano sui colleghi di marchio Evans/Martin fino a +19"1, i quali ora si ritrovano incalzati proprio da Ogier/Landais, saliti terzi a +20"4 dalla vetta.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Una scelta di gomme poco felice (tre morbide per il giro pomeridiano) ha fatto scivolare al quarto posto la Hyundai di Fourmaux/Coria, ora a +31"1 dai leader, ma saldamente davanti alla Toyota di Pajari/Salminen (+1'15"5) e alla Hyundai di Lappi/Mälkönen (+4'10"1) che mantengono, rispettivamente, la quinta e sesta posizione in solitaria.

Sempre settima l'unica Ford di M-Sport superstite condotta da McErlean/Treacy, accusando un ritardo dal primato di 5'18"2.

In Top10 abbiamo ancora l'intero podio della Classe WRC2, comandato sempre dalla Lancia di Rossel/Dunand con 58" netti di margine sulla Škoda di Toksport WRT guidata da Virves/Viilo.

Nella sfida per il terzo posto di categoria, la Toyota di Greensmith/Andersson è riuscita a scavalcare Gill/Brkic armati di Škoda per 28"4, più lontani in quarta posizione Martínez/García (Škoda), ampiamente davanti ad Heller/Allende (Toyota).

La Super Sunday di domenica prevede 4 Speciali suddivise in due percorsi distinti ripetuti due volte ciascuno: partenza prevista alle ore 9;00 locali (le 14;00 italiane).

WRC - Rally del Cile: Classifica Generale dopo la PS12