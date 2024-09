WRC | Rally Cile, PS1-2: Ogier vola e non parla per protesta

Sébastien Ogier vuole a tutti i costi cercare di portare a casa il nono titolo iridato della sua carriera nel WRC e al Rally del Cile è partito con il coltello tra i denti.

Il pilota di Toyota Gazoo Racing ha vinto la Prova Speciale 1, la Pulperia 1 di 19,72 chilometri poi interrotta dopo tre vetture al traguardo a causa del comportamento inadeguato degli spettatori, infliggendo distacchi enormi a tutti i rivali.

Va considerato però che, a parte Ott Tanak e Thierry Neuville, tutti gli altri piloti si sono visti assegnare un tempo d'ufficio per non aver preso parte alla prova in modo competitivo. Il risultato è comunque una leadership importante nelle mani del campione di Gap.

Nella seconda speciale, la Rere 1 di 13,34 chilometri, è stato Elfyn Evans a imporsi, ma Ogier, anche grazie al quarto crono, è rimasto davanti a tutti nella classifica generale con un vantaggio di 6"6 sul primo dei rivali, proprio il compagno di squadra gallese.

Grande partenza in generale per le 4 Toyota GR Yaris Rally1, perché nella PS2 hanno firmato un poker, mentre nella classifica generale occupano le prime tre posizioni e la quinta con il rookie Sami Pajari, buon quinto ad appena 2 decimi dalla prima Hyundai, quella di Ott Tanak che si trova al quarto posto.

Ogier, quindi, ha subito messo in chiaro i propri obiettivi: cercare di vincere il rally per tenere aperto il discorso Mondiale, sperando nel frattempo che Thierry Neuville commetta un errore. Il belga, intanto, fatica come previsto ad aprire le speciali. Al momento è nono e già staccato di 14"9 dal francese.

Come se non bastasse, in aperta contestazione con la FIA per la multa (sospesa) comminatagli dai commissari al Rally dell'Acropoli a inizio mese, Ogier non parla ai microfoni di RallyTV al termine della prova, proprio per protesta in virtù della sanzione ricevuta in Grecia.

Tornando a Neuville, è riuscito a mettersi alle spalle il solo Martins Sesks, e per appena 1 decimo. Davanti a lui, staccato di 1"7, c'è il compagno di squadra Esapekka Lappi e, a 2"4, la prima Ford Puma Rally1 disponibile, quella di Gregoire Munster. Per il belga, però, non sarà facile recuperare posizioni, salvo errori da parte di chi lo precede.

Nel WRC2 ottima partenza di Nikolay Gryazin con la prima Citroen C3 Rally2, Il russo, che corre con licenza bulgara, ha 1"7 di vantaggio sulla Skoda Fabia RS Rally2 di Gus Greensmith e 4"6 di margine sulla prima Toyota GR Yaris Rally2, quella dello spagnolo Jan Solans.