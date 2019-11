WRC, Rally Catalogna, PS4: Sordo al top nel dominio Hyundai

Il giro pomeridiano della prima tappa del Rally di Catalogna tutti i piloti hanno fatto la medesima scelta di gomme, partendo per le tre prove che mancano al termine della prima giornata di gara con gomme Hard. A parità di condizioni le Hyundai hanno iniziato a sfoderare un passo davvero impressionante, che già avevano lasciato intravedere questa mattina.

Daniel Sordo ha firmato il miglior tempo nella Prova Speciale 4, la Gandeza 2 di 7 chilometri, precedendo di 2"7 la Ford Fiesta WRC di un redivivo Teemu Suninen. Grazie a questo risultato lo spagnolo della Hyundai ha aumentato il suo vantaggio nei confronti dei rivali e ora piò vantare 4"2 sul compagno di squadra Thierry Neuville.

Il belga ha colto il quarto tempo di speciale, ma quello che più importa per lui è aver aumentato il suo vantaggio nei confronti di Ott Tanak. Il leader del Mondiale Piloti continua a occupare la terza posizione, ma un Loeb scatenato sta recuperando molto velocemente su di lui e ora si trova ad appena 3" dalla zona podio e dal conferire alla Hyundai una preziosa tripletta in ottica Mondiale Costruttori.

Se Loeb dovesse riuscire a superare Tanak, Hyundai potrebbe anche decidere - non subito - di dare spazio a Neuville per provare a dare la caccia a quello piloti in Australia, ma solo se il vantaggio dei tre su Tanak dovesse essere rassicurante.

In questa prova Loeb ha superato in un solo colpo Elfyn Evans e Kris Meeke, passando da sesto a quarto nella classifica generale del penultimo evento del WRC 2019.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS4