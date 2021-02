WRC, Rally Arctic, PS4: Rovanpera sale secondo. Brivido per Tanak

Alla Prova Speciale 4 del Rally Arctic Finland, la Kaihuavaara 1 di 19,91 chilometri, arriva il primo scratch di una Toyota Yaris WRC, quella di Elfyn Evans. Il pilota gallese del team giapponese ha colto il miglior tempo nella seconda prova della seconda tappa in Lapponia, battendo i due compagni di squadra Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier.

Una tripletta che ben spiega come questa prova si adattasse meglio alle caratteristiche tecniche e aerodinamiche delle Yaris rispetto alle Hyundai i20 Coupé, con queste che invece hanno fatto il vuoto nelle prime 3 prove di questo secondo appuntamento del WRC 2021.

Grazie al secondo posto ottenuto nella PS4 Kalle Rovanpera è riuscito a risalire in seconda posizione superando Craig Breen. Al termine della prova il nord-irlandese della Hyundai ha affermato di aver dato il massimo e di essere stato contento - in questa occasione - della sua guida, ma Rovanpera è riuscito a fare meglio.

A onor del vero va sottolineato come il 20enne della Toyota si stia lamentando da inizio giornata di un assetto tutt'altro che buono per quelle che sono le sue caratteristiche di guida. Eppure questo è bastato per recuperare una posizione importante nella classifica generale.

Al di là di una prova più complicata rispetto alla precedente, Neuville sta recuperando ancora secondi sulla terza piazza. Il belga è ora a 6"8 da Breen e nelle prossime prove potrebbe addirittura azzardare il sorpasso al compagno di squadra, sebbene anche lui abbia trovato difficoltà a livello di interfono e comunicazione con il suo navigatore, Martijn Wydaeghe.

La difficile prova di cui è stato protagonista Teemu Suninen ha permesso a Takamoto Katsuta, oliver Solberg e Sébastien Ogier di recuperare una posizione nella classifica generale. Ora il giapponese della Toyota è salito in sesta piazza, seguito da pochi secondi sia dal giovane Solberg che da Ogier. Le Ford Fiesta del team M-Sport chiudono ora mestamente la Top 10, con Suninen davanti a Greensmith.

Sebbene Ott Tanak possa disporre di un buon vantaggio sul primo degli inseguitori, ora diventato Kalle Rovanpera, è stato autore di un errore che avrebbe potuto costargli caro. Il campione del mondo 2019 ha approcciato male una sezione stretta e tortuosa nella parte finale della speciale, finendo per rimbalzare contro i banchi di neve più volte come se fosse una pallina in un flipper. Fortunatamente per lui, la sua i20 Coupé non è rimasta bloccata nella neve e ha potuto riprendere la sua marcia, chiudendo la prova con l'ottavo tempo. Ora il suo vantaggio nei confronti di Rovanpera è di 21"2.

