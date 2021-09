WRC, Rally Acropoli, Shakedown: Rovanpera precede le Hyundai

A poco meno di un mese dal Rally di Ypres, torna il WRC con il Rally dell'Acropoli. L'evento greco rientra in calendario dopo un'assenza lunga 8 stagioni e lo fa per sostituire il Rally del Cile, cancellato ormai da qualche mese. Questa mattina è andato in scena lo Shakedown, che si è svolto su un percorso lungo 4,25 chilometri e a ottenere il miglior tempo è stato Kalle Rovanpera al volante della prima Toyota Yaris WRC.

Il finlandese ha centrato il miglior tempo assoluto nella stage di prova al primo dei 3 passaggi effettuati con il tempo di 3'14"3, sfruttando molto bene la sua guida su un fondo reso molto difficile dalle condizioni meteo degli ultimi giorni.

Il fondo della prova, infatti, è apparso come la maggior parte del percorso che i piloti hanno trovato nelle ricognizioni dei giorni scorsi: tanto fango. insomma, uno scenario molto più vicino al Rally di Gran Bretagna che all'Acropoli che tutti ricordiamo.

Dietro al finlandese ecco le tre Hyundai i20 Coupé WRC. La prima di queste è la numero 11, quella di Therry Neuville e Martijn Wydaeghe. I belga sono reduci dalla strepitosa vittoria casalinga in Belgio e vogliono cogliere l'occasione per accorciare ulteriormente il loro divario che li separa dai leader del Mondiale.

Dietro di Neuville ecco Ott Tanak e Martin Jarveoja, staccato di mezzo secondo dai compagni di squadra. Sia Neuville che Tanak hanno ottenuto i rispettivi crono di riferimento nel terzo del tre tentativi effettuati. Quarta posizione invece per Dani Sordo, che all'Acropoli è all'esordio con il nuovo navigatore Candido Carrera.

Carrera prende il posto di Borja Rozada, con cui Sordo, nei mesi precedenti, non è riuscito a trovare un buon feeling. Sordo è stato rallentato nel primo dei suoi tre passaggi da un piccolo guasto alla sua vettura, poi prontamente risolto.

La seconda Toyota in classifica è quella di Elfyn Evans, stacato però di 6 secondi netti da Rovanpera. Il gallese è risucito a fare meglio di Ogier di 4 decimi. Il 7 volte iridato è sesto, davanti alle Ford Fiesta di Gus Breensmith e Adrien Fourmaux, rispettivamente settimo e ottavo. Tra loro i piloti M-Sport sono separati da 4 decimi in favore del britannico.

Il Rally dell'Acropoli 2021 scatterà questo pomeriggio, alle ore 17:08 italiane, con la PS1, la Cosmote 5G Athens Stage di poco meno di un chilometro. Una prova brevissima, ma che stilerà di fatto la prima classifica generale dell'evento.