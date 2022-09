WRC | Rally Acropoli, Shakedown: Hyundai al top con Tanak

Carica lettore audio

Nello Shakedown del Rally dell'Acropoli, conosciuto anche come Rally degli dei, le Hyundai hanno fatto voce grossa firmando il primo, il secondo e il quarto tempo assoluto.

Ott Tanak ha ottenuto il crono di riferimento nel percorso lungo 3,62 chilometri denominato Lygaria, fermando il cronometro in 2'37"9. L'estone, vincitore degli ultimi 2 rally disputati, ha ottenuto il suo miglior tempo nel terzo dei tre tentativi fatti questa mattina.

Dietro di lui, staccato di appena 3 decimi, c'è il compagno di squadra Thierry Neuville. Il belga è in cerca di riscatto dopo aver perso in modo sportivamente drammatico il successo al rally di casa, a Ypres, e l'Acropoli potrebbe essere una buona occasione per tornare al successo.

Tra le Hyundai, l'unico pilota capace di frapporsi tra le i20 N Rally1 è stato Craig Breen. Il pilota di M-Sport, a sua volta in cerca di riscatto dopo il brutto ritiro a Ypres, ha colto il terzo tempo precedendo di appena 2 decimi il rientrante Dani Sordo.

Lo spagnolo, infatti, è il terzo pilota titolare di Hyundai in questo fine settimana e il tempo ottenuto lascia ben sperare lui e il team, considerando che scatterà tra gli ultimi nella prima tappa che inizierà sì stasera, ma che in maniera compiuta sarà svolta domani con una giornata molto dura.

La prima Toyota GR Yaris Rally1 è quella di Esapekka Lappi, quinta davanti alla vettura gemella del leader del Mondiale Kalle Rovanpera. Il finlandese potrebbe fare il passo decisivo verso il primo titolo della carriera già in questo fine settimana.

Buona partenza di Pierre-Louis Loubet, bravo a piazzare in settima posizione la seconda Ford Puma Rally1 davanti alla GR Yaris di Elfyn Evans. Gus Greensmith è nono davanti a sua maestà Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato ha volto solo 2 tentativo contro i tre di tutti gli altri piloti al volante di una vettura Rally1.