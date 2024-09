WRC | Rally Acropoli, PS9: Sordo fora, Neuville nuovo leader

Un colpo di scena dietro l'altro, senza soluzione di continuità. Un giorno e mezzo di gara al Rally dell'Acropoli ed è successo di tutto. Nella Prova Speciale 9, la Aghii Theodori 1 di 25,87 chilometri che ha concluso il giro mattutino della seconda tappa, abbiamo assistito all'ennesimo cambio di leadership dell'evento greco.

Dani Sordo è stato rallentato in modo evidente dal cedimento della gomma posteriore destra sulla sua Hyundai i20 N Rally1. Da appurare se il danno sia stato provocato da un errore del pilota o da una foratura, ma quello che è certo, è che la vettura coreana numero 6 ha patito numerosi danni sulla fiancata destra dal punto di vista della carrozzeria.

Sordo, per via di questo inconveniente, ha perso 51"3 da Sébastien Ogier, vincitore della speciale, ma soprattutto ha dovuto cedere la leadership della classifica generale dell'evento al compagno di squadra Thierry Neuville, ora in testa con 35"3 sul compagno di squadra e 1'25"2 su Ogier.

Per Hyundai, paradossalmente, la situazione migliore possibile per la rincorsa a entrambi i titoli, per giunta senza applicare alcun ordine di squadra che, quasi certamente, sarebbe stato imposto a Dani Sordo per cercare di aiutare Neuville, leader del Mondiale Piloti.

Per Sordo, però, si prospetta un pomeriggio molto difficile, perché nelle tre prove che mancano alla fine di questa tappa non potrà avere la carrozzeria riparata. A metà giornata, infatti, non ci sarà il Service, ma solo la Tyre Fitting Zone per scegliere le gomme per il giro pomeridiano.

Ogier, dunque, proverà a spingere forte anche nelle restanti tre prove per cercare una rimonta di livello e guadagnare la seconda piazza. Attualmente, però, il suo ritardo è di 49"9 da Dani Sordo.

Un altro colpo di scena è arrivato a inizio prova e ha sancito la fine delle speranze di arrivo a punti di M-Sport. Gregoire Munster è uscito di strada al chilometro 5,76 ed è stato costretto al ritiro. Questo è avvenuto 24 ore dopo quello di Adrien Fourmaux, che lo aveva privato sia della lotta per il podio che per quella potenziale legata alla vittoria dell'evento stesso.

Sami Pajari chiude la tappa al primo posto nella classe WRC2 anche grazie al tempo ottenuto nella PS9, in cui è riuscito a distanziare ancora Robert Virves, il suo rivale principale. Ora il finlandese ha un margine di 26"1 sul primo dei rivali.

Il giro mattutino della seconda tappa al Rally dell'Acropoli termina qui e ora i piloti potranno usufruire della Tyre Fitting Zone per scegliere le gomme per le prove del pomeriggio, ma non avranno a disposizione il Service di metà giornata. Il giro pomeridiano scatterà con la Prova Speciale 10, la Loutraki di 12,90 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 14:46 italiane.