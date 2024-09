WRC | Rally Acropoli, PS8: Ogier attacca, le Hyundai gestiscono

Sébastien Ogier ha deciso di mettere sotto pressione le Hyundai o, quanto meno, di provarci. L'8 volte iridato WRC ha vinto la Prova Speciale 8, la Thiva di 20,95 chilometri, del Rally Acropoli, provando a recuperare secondi sulle i20 N Rally1 che lo precedono nella classifica generale dell'evento.

Il francese di Toyota ha vinto la stage con 7"4 di vantaggio sul leader della corsa, Dani Sordo, e 10"5 sul rivale per il titolo iridato, Thierry Neuville. Poco però, troppo poco per sperare di recuperare il minuto e mezzo che lo separa dal belga e il minuto e quaranta da Sordo.

Il tentativo, ed è palese, è quello di sperare di indurre nel dubbio Hyundai, ma a 7 prove dal termine dell'evento il suo distacco dai due piloti di Alzenau dovrebbe permettere alla squadra diretta da Cyril Abiteboul di gestire senza alcun problema il proprio margine sino al termine della Power Stage di domani.

Lo sguardo viene rivolto anche sulla lotta interna in casa Hyundai. In questa prova Dani Sordo ha fatto meglio di 3"1 rispetto a Thierry Neuville, portando il suo vantaggio a 10"3 sul belga nella classifica generale dell'evento greco.

Bisogna però sempre tenere in conto la possibilità di vedere il cambio di posizioni dovuto a un gioco di squadra che mai come questa volta avrebbe senso. A Hyundai porterebbe lo stesso numero di punti, ma regalerebbe a Neuville la possibilità di ampliare il gap su Sébastien Ogier nella classifica generale.

Ott Tanak, dopo aver rovinato 2 cerchi (e gomme) nella prova precedente, è stato molto cauto e lo sarà anche nella prossima prova: qualora dovesse incappare in un'altra foratura o danneggiamento di un cerchio, sarebbe costretto al ritiro non avendo più almeno 4 gomme in condizione da fargli proseguire l'evento.

Importante passo avanti di Gregoire Munster, che passa in un colpo solo dal settimo al quinto posto della classifica generale in un weekend dove Adrien Fourmaux è stato costretto al ritiro per aver rotto il braccio dello sterzo nella giornata di ieri.

Sami Pajari continua a comandare la classifica WRC2 in un testa a testa con Robert Virves molto interessante. I due sono separati da 9"7 in favore del finlandese, mentre Yohan Rossell è riuscito nel suo intento, ovvero tornare in zona podio dopo aver superato Fabrizio Zaldivar. Ora il francese è terzo di classe, ma staccato di poco più di 50 secondi da Pajari.