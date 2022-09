WRC | Rally Acropoli, PS8-9: Loeb va KO, Neuville nuovo leader!

Carica lettore audio

Spesso le mattinate di sabato hanno rappresentato veri e propri spartiacque per i rally WRC. Anche questa volta è stato così. Le prime due prove speciali del giro mattutino odierno al Rally dell'Acropoli hanno letteralmente rivoluzionato la classifica generale, consegnandoci un nuovo leader, un nuovo podio virtuale, e il ritiro di grandi protagonisti.

Ma andiamo con ordine. La giornata si è aperta con la PS8, la Pyrgos 1 di 33,20 chilometri. Nella prova più lunga della giornata Ott Tanak l'ha fatta da padrone firmando il miglior tempo in 25'06"1, precedendo Sébastien Loeb e Thierry Neuville.

Il francese e il belga sono stati gli unici a mantenere il ritmo dell'estone, tutti gli altri hanno subìto distacchi da 17"2 in su. La prova ha consentito a Tanak di salire in quinta posizione e a Neuville di scavalcare sia Esapekka Lappi che Pierre-Louis Loubet, issandosi al secondo posto.

Questa, però, ha anche consentito a Sébastien Loeb di allungare sui rivali e costruire un margine di 19"0 sul primo dei rivali, Neuville appunto. A fine prova, dopo la comprensibile soddisfazione per quanto fatto, è montata la preoccupazione a causa di un guasto all'alternatore.

Loeb e la sua navigatrice, Isabelle Galimche, hanno parcheggiato la loro Ford Puma Rally1 a fine prova e hanno provato a sistemare il guasto, ma invano. A quel punto i leader del Rally Acropoli sono stati costretti al ritiro mentre erano in pieno controllo della corsa.

A quel punto Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno avuto la strada spianata dal ritiro del 9 volte iridato e hanno imposto il loro, di ritmo. L'equipaggio di Hyundai Motorsport ha vinto la PS9, la Perivoli 1 di 17,42 chilometri, firmando un tempo pazzesco in 14'54"7.

La scelta di prendere 6 gomme (4 titolari e 2 di scorta) non ha pagato troppo nella prova precedente, ma in questa ha fatto la differenza. Neuville ha potuto contare su due gomme nuove Hard e le ha usate benissimo per distanziare i suoi rivali. Ott Tanak ha chiuso secondo, ma a 8"2 dal compagno di squadra.

Nella stessa prova Pierre-Louis Loubet ha perso oltre 1 minuto per via di una fortura della gomma anteriore sinistra, scivolando così al settimo posto della generale. Ad approfittarne è stato proprio Tanak, ora secondo a 18"6 dal nuovo leader Neuville. Esapekka Lappi resiste in terza posizione, non troppo distante da Tanak e Jarveoja (3"9).

I colpi di scena non si sono fermati qui. Il leader del Mondiale, Kalle Rovanpera, è stato autore di un errore che lo ha portato a sbattere contro un albero nel corso della PS9. Nell'impatto la sua GR Yaris Rally1 ha perso non solo il baule, ma anche - se non soprattutto - l'alettone posteriore. Da verificare inoltre eventuali danni alla sospensione posteriore sinistra. Insomma, un avvio di mattinata per cuori forti.