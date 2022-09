WRC | Rally Acropoli, PS7: super Loeb chiude in vetta

Carica lettore audio

Il Rally dell'Acropoli è anche conosciuto come "Rally degli dei". Forse Sébastien Loeb, dall'alto dei suoi 9 titoli iridati WRC, deve essersi sentito chiamato in causa perché nell'ultima prova di oggi, la PS7 Bauxites di 22,97 chilometri, ha sfoderato una prova magistrale che lo ha riportato in testa all'evento.

Il tempo di 13'50"5 è stato sufficiente a battere tutti gli avversari. Pensate che Dani Sordo - secondo di prova - ha chiuso a 4"2 dal campione alsaziano. Una vera e propria prova di forza che lo ha portato a superare in un colpo solo sia Esapekka Lappi che l'ex leader Pierre-Louis Loubet.

Ora Loeb è in vetta con un margine di 1"7 sul compagno di squadra in M-Sport e domani potrà chiudere ogni prova. Per lui, dunque, un bel vantaggio che potrebbe portarlo ad avvicinare il sogno di conquistare il Rally dell'Acropoli per la quarta volta in carriera e la seconda vittoria stagionale.

Dal canto suo Loubet è stato autore della giornata più bella e incisiva da quando corre nel WRC. Forte di un'ottima posizione di partenza, il francese è andato in testa vincendo le prime due prove speciali della sua carriera. Nell'ultima, complice anche qualche difficoltà in frenata, ha preferito non prendere rischi e ha perso la prima posizione. Ciò non toglie che possa essere ancora tra i protagonisti nella giornata di domani considerando anche l'esiguo divario che lo separa da Loeb.

Se M-Sport si gode la doppietta provvisoria, Toyota Racing si gode il terzo posto di Esapekka Lappi. Oggi il finnico è stato costante e incisivo, ma domani dovrà difendersi dagli attacchi che certamente arriveranno da parte di Thierry Neuville, quarto e autore di una giornata sopra le righe considerando la sua non ottima posizione di partenza.

Il belga è il miglior pilota di Hyundai Motorsport, staccato di 16" da Loeb. Pensare che possa recuperare fino a giocarsi la vittoria sembra impossibile, ma il podio è alla sua portata.

Fine di giornata in crescendo sia per Dani Sordo che Ott Tanak. Lo spagnolo è quinto nella classifica generale proprio davanti al compagno di squadra. Tanak, dal canto suo, ha recuperato una posizione nei confronti di Elfyn Evans proprio nella PS7 e ha chiuso sesto davanti a Gus Greensmith.

Il pilota britannico di M-Sport ha superato a sua volta Evans proprio nell'ultima prova. Dopo un avvio shock, Gus ha aumentato il suo ritmo e ha recuperato diverse posizioni nelle ultime 2 prove odierne.

Per Evans una giornata molto difficile, ma vale lo stesso per il leader del Mondiale Kalle Rovanpera. Il 21enne ha dovuto aprire tutte le prove di giornata e "pulire" il percorso, perdendo diversi secondi dai primi. Ora si trova a oltre 1 minuto di distacco dai migliori.

Giornata complessa per Takamoto Katsuta, rallentato da problemi di confidenza con la sua vettura e diversi errori. Non è andata meglio a Craig Breen, in netto ritardo dai primi a causa di una foratura - l'unica di giornata sebbene il percorso fosse impervio - che lo ha portato a perdere più di 2 minuti.

Per quanto riguarda il WRC2, Emil Lindholm e Reeta Hamalainen continuano a dominare la situazione. L'equipaggio finlandese ha un vantaggio di oltre 30 secondi dal primo degli inseguitori, il russo Nikolay Gryazin. Terza posizione per il pilota di Hyundai Motorsport, Teemu Suninen, in piena lotta per il secondo posto con Gryazin.

La prima tappa del Rally dell'Acropoli 2022 termina qui. La seconda scatterà domattina con la Prova Speciale 8, la Pyrgos 1 di 33,20 chilometri. La prima vettura, ovvero la Ford Puma Rally1 di Craig Breen e Paul Nagle entrerà in prova alle ore 07:33 italiane.

Rally Acropoli 2022 - Classifica generale dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 1h12'11”9 2 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1"7 3 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +8"7 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +16"0 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +22"2 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +31"1 7 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +33"9 8 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +34"5 9 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1'07"8 10 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'38"9