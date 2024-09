WRC | Rally Acropoli, PS7: 2 ruote KO per Tanak. Sordo nuovo leader

Il Rally dell'Acropoli continua a essere un evento per cuori forti. La prima prova speciale della seconda tappa, andata in scena questa mattina sul percorso denominato Rengini di 28,67 chilometri, ha regalato l'ennesimo colpo di scena di un fine settimana a dir poco sorprendente.

Ott Tanak, che ieri aveva chiuso in testa alla classifica generale, è stato costretto a fermarsi due volte nel corso dei quasi 30 chilometri della speciale per sostituire due ruote, perdendo così quasi 4 minuti dai migliori.

A spiegare cosa sia successo è stato lo stesso estone una volta raggiunto il traguardo della speciale. Il primo stop è arrivato a causa di una gomma fuori dal cerchio, mentre il secondo per via di un cerchio piegato. Un avvio di mattinata shock per Tanak, che ha dovuto cedere la testa della corsa, finendo addirittura fuori dalla zona podio, occupando ora la quarta posizione.

Il doppio problema avuto da Ott ha così lasciato spazio a Dani Sordo. Lo spagnolo, terzo nella speciale di questa mattina, ha ereditato il comando dell'evento dal compagno di squadra e Hyundai può ancora pensare di gestire una potenziale doppietta, perché al secondo posto è salito Thierry Neuville.

L'attuale situazione della classifica generale provvisoria, però, racconta molto di più. Neuville, pur non avendo preso rischi, ha vinto la speciale con 2 decimi di vantaggio su Sébastien Ogier, ma anche con 16"2 di margine su Sordo. Questo lo ha riportato a 7"2 dal compagno di squadra, che ora comanda le operazioni dopo quanto accaduto a Tanak.

E' realistico pensare che in Hyundai abbiano studiato un cambio di posizione tra Neuville e Sordo nella giornata di oggi per cercare di conferire al belga più punti possibili per aiutarlo nella rincorsa al titolo iridato.

Sébastien Ogier, dal canto suo, è risalito in zona podio approfittando delle disavventure di Tanak, ma per il momento potrà solo sperare che accada qualcosa ai piloti che gli stanno davanti. Il suo ritardo da Neuville è di oltre 1 minuto e 40, dunque sarà quasi impossibile recuperarlo tutto senza che al belga capiti qualcosa.

Per ciò che riguarda la classifica della PS7, invece, solo Ogier ha saputo tenere il passo di Neuville. Sordo, come detto, ha chiuso la prova a 16"2 dal compagno di squadra, mentre tutti gli altri hanno fatto anche peggio. Elfyn Evans, quarto, è a 21"5, metre Gregoire Munster a 23"5 chiudendo la Top 5.

Cambio al vertice anche per quanto riguarda il WRC2. Sami Pajari ha approfittato di una prova non brillante di Robert Virves per superarlo e andare in testa con 12"1 di vantaggio sull'estone. La lotta, però, sembra essere aperta. Yohan Rossel, dopo la foratura di ieri, sta cercando la grande rimonta per agguantare almeno una posizione sul podio che dista ora appena 2 secondi (Fabrizio Zaldivar è appena davanti a lui nella classifica generale).